Desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord - Service de désenclavement hivernal : nouvelle prolongation du service en raison des glaces

Les conditions de navigation étant toujours difficiles dans l'estuaire du Saint-Laurent en raison des glaces le long de la côte, la Société des traversiers du Québec (STQ) a pris la décision de prolonger une fois de plus le service de désenclavement...

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident survenu hier à Gillam (Manitoba) et mettant en cause un avion Beechcraft King Air 200. Le BST ira recueillir des informations et...