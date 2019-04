Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera l'octroi de fonds destinés à étendre Internet haute vitesse à Red Rock dans le Nord-Ouest de l'Ontario





OTTAWA, le 25 avril 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Marc Serré, feront une annonce relativement à l'engagement du gouvernement du Canada d'étendre les services Internet haute vitesse aux Canadiens qui vivent dans les communautés rurales et éloignées.

Date : Le vendredi 26 avril 2019



Heure : 12 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Collège Confederation

Carrefour d'éducation et de collaboration en technologies, pièce 422

1450 Nakina Drive

Thunder Bay (Ontario)

