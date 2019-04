Le BST envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident d'avion survenu à Gillam (Manitoba)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d'enquêteurs sur les lieux d'un accident survenu hier à Gillam (Manitoba) et mettant en cause un avion Beechcraft King Air 200. Le BST ira recueillir des informations et...

FAITS SAILLANTSDu 18 au 23 avril 2019 : RÉSEAU PANCANADIEN DE VIA RAIL Trajet le plus populaire: Ottawa-Toronto Hausses d'achalandage les plus marquées sur le corridor Québec-Windsor: Montréal-Québec (15 %), Ottawa-Québec (11,6 %) et...