La start-up de logiciels biomédicaux BostonGene obtient un financement de série A de 50 millions USD de la part de NEC





NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701) et BostonGene Corporation (BostonGene), une entreprise de logiciels biomédicaux basée à Boston et fondée sur la masse, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'objet d'un investissement stratégique de série A, de 50 millions USD, de la part de NEC.

BostonGene, un pionnier dans l'utilisation des logiciels biomédicaux pour une analyse avancée du patient, a découvert, développé, et breveté une approche holistique du traitement du cancer en définissant la combinaison de thérapies optimale pour chaque patient, avec une attention particulière sur les immunothérapies et les thérapies ciblées. La solution de BostonGene inclut :

Des méthodes de séquençage du génome et du transcriptome pour créer un profil moléculaire du patient.

Des algorithmes qui estiment la forme immunitaire et les caractéristiques cancéreuses d'un patient.

Une base de données à intelligence artificielle (IA), d'informations de recherche et cliniques sur le cancer, entretenue par un expert et constamment mise à jour.

Un logiciel dans le cloud qui offre une liste des meilleures options de traitement, basée sur une analyse complète des données de la tumeur et de son micro-environnement, avec hiérarchie des patients.

Fondée en 2015, BostonGene a évalué sa solution en utilisant des données exhaustives, en étroite collaboration avec de nombreux centres de cancérologie de premier plan, dans tous les États-Unis, et dispose d'un portefeuille de propriétés intellectuelles, solide.

Le financement permettra à BostonGene d'accélérer sa stratégie à long terme, de réaliser l'expansion des efforts de développement de l'entreprise, de faire progresser ses programmes de collaboration, et de soutenir la croissance de son équipe talentueuse et diversifiée.

« Comme l'ont démontré sa remarquable croissance et sa très large et précoce adoption, BostonGene mène le marché de la médecine de précision, dans l'innovation et le développement d'une plateforme informatique essentielle », a déclaré Osamu Fujikawa, vice-président senior et directeur de l'unité d'innovation commerciale, chez NEC Corporation. « NEC et BostonGene partagent une vision commune du potentiel immense d'une approche de l'immunologie des tumeurs, basée sur l'IA. L'exploitation des points forts des deux entreprises nous permettra d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie des patients traités pour le cancer. »

« Grâce à la plateforme révolutionnaire et unique de BostonGene, la transformation et la personnalisation de la médecine, du traitement du diagnostic jusqu'au traitement de la personne, devient une réalité. Nos premiers succès confirment le besoin du marché et le potentiel de notre solution pour transformer radicalement le traitement du cancer et améliorer considérablement les chances de survie et la qualité de vie des patients. Un investissement de cette ampleur soutiendra notre vision, notre mission et notre stratégie, ainsi que la formation de synergies avec la division des technologies de la santé, de NEC, pour créer de nouvelles opportunités significatives », a déclaré Andrew Feinberg, président et PDG de BostonGene.

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation est un chef de file en matière d'intégration de technologies informatiques et réseau pour le profit des entreprises et des particuliers dans le monde entier. Le NEC Group fournit globalement des « Solutions pour la Société » qui promeuvent la sûreté, la sécurité, l'efficacité et l'égalité de la société. Sous le message corporatif de la société « Orchestrer un monde meilleur », NEC a pour mission de contribuer à résoudre une large gamme d'enjeux difficiles et de créer une nouvelle valeur sociale pour le monde en évolution de demain. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site de NEC à l'adresse : http://www.nec.com.

À propos de BostonGene Corporation

BostonGene Corporation est le pionnier de l'utilisation des logiciels biomédicaux pour l'analyse avancée du patient et la prise de décisions thérapeutiques personnalisées, dans la lutte contre le cancer. La solution unique de BostonGene effectue une analyse sophistiquée afin d'aider les cliniciens dans leur évaluation des options de traitement viables pour la génétique, la tumeur et le micro-environnement tumoral, les caractéristiques cliniques et le profil de maladie, individuels de chaque patient. La mission de BostonGene consiste à permettre aux médecins d'offrir à chaque patient la plus grande probabilité de survie, à travers des traitements contre le cancer, optimaux grâce à des thérapies avancées et personnalisées. Pour de plus amples informations, veuillez visitez le site de BostonGene à l'adresse : http://www.BostonGene.com.

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 12:30 et diffusé par :