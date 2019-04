Transport scolaire - Des règlements d'une hauteur sans précédent





ESTRIE, QC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'effet de la rareté de la main-d'oeuvre qui sévit dans le transport scolaire procure un rapport de force additionnel aux travailleuses et travailleurs du transport scolaire en Estrie.

«?Mobilisés pour obtenir de meilleures conditions de travail, quatre des cinq syndicats du Secteur transport scolaire (STS) de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) viennent tout juste d'obtenir des règlements sans précédent dans leur domaine?», de déclarer Stephen Gauley, président du STT des Autobus la Sapinière-CSN et président du STS.

Les règlements se résument ainsi :

STT d'Autobus Coaticook-CSN

Selon le règlement obtenu, les salarié-es passeront de 20,40 $ l'heure qu'ils touchent actuellement à 25,23 $ en 2022, si l'indice des prix à la consommation (IPC) atteint 2 % en moyenne par année. Au total, il s'agit d'une augmentation d'environ 23,67 % sur cinq ans pour celles et ceux qui ont atteint le 3e échelon de l'échelle salariale, après trois ans d'expérience.

STT des Autobus B. Dion-CSN

Pour leur part, les salarié-es des Autobus B. Dion passeront du taux de 20,51 $ l'heure versé actuellement à 25,79 $ en 2022, si l'IPC atteint 2 % par année. Au 3e échelon de l'échelle salariale après trois ans d'expérience, l'augmentation atteint les 25,74 % sur six ans.

STT des Autobus de l'Estrie-CSN

Le règlement obtenu aux Autobus de l'Estrie fait passer le taux horaire actuel de 20,71 $ l'heure à 24,88 $ en 2022, si l'IPC demeure à 2 %. Ils ont également obtenu une bonification de leur échelle de vacances d'environ 2 %, l'ajout de périodes payées lors du déneigement des véhicules, de l'entretien sommaire des véhicules et de la rédaction de rapport, ce qui totalise 1,4 % pour ces trois tâches maintenant rémunérées. Au final, les augmentations salariales atteignent 22,28 % sur cinq ans, si l'IPC atteint 2 %.

STT des Autobus la Sapinière-CSN

Le taux horaire des travailleuses et travailleurs des Autobus la Sapinière passera du 20,68 $ actuel à 25,15 $ l'heure en 2022, si l'IPC se maintient à 2 % en moyenne. Ils ont également obtenu une augmentation de leurs heures minimales payées, qui passent de 17,5 à 20 heures par semaine, soit une bonification de 10 minutes payées à tous les circuits pour les tâches autres que la conduite et une augmentation des vacances d'environ 2 %. Au total, les augmentations atteignent 27,5 % sur cinq ans, si l'IPC se maintient à 2 %.

Autre scénario du côté du STT du transport scolaire des autobus des Cantons-CSN

«?Pour leur part, les salarié-es des Autobus des Cantons n'ont pas encore réussi à faire entendre raison à leur employeur. Aucune entente n'a donc été obtenue jusqu'à maintenant, alors que les demandes syndicales suivent ce que les autres transporteurs ont consenti en augmentations salariales. Hier, un avis de grève a été envoyé pour un second débrayage de six jours, qui pourrait avoir lieu du 7 au 14 mai 2019 si aucune entente n'intervient d'ici là?», de souligner Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN (CCSNE-CSN).

Rappelons que le 30 janvier dernier, 160 élèves avaient été laissés sur le bord de la route du fait qu'Autobus des Cantons, propriété de SOGESCO, ne trouvait pas de remplaçants ce jour-là, ne pouvant conséquemment assurer le transport scolaire pour ces élèves.

«?Alors que les autres employeurs ont compris que, pour attirer et retenir la main-d'oeuvre essentielle à la poursuite de leurs opérations il leur fallait impérativement améliorer les conditions de travail offertes à leurs salarié-es, SOGESCO demeure dans le déni et refuse d'en faire autant. Au final, puisqu'elle fait le relai de plusieurs circuits couverts par d'autres transporteurs, l'entreprise pourrait causer une crise majeure dans le transport scolaire à Sherbrooke si elle s'obstine à ne pas débloquer les sommes nécessaires à l'atteinte d'une entente?», de conclure Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN et responsable politique du STS.

Le STS regroupe environ 3000 travailleuses et travailleurs membres de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Celle-ci compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60?000 syndiqué-es dans le domaine des services public et parapublic.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

