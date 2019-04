« Un investissement canadien en innovation marque une autre étape du financement d'ISARA Corp.





Plus tôt ce mois-ci, le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada a annoncé un investissement déterminant de 7,2 millions de dollars dans ISARA Corp., chef de file mondial des dispositifs de sécurité souples à l'épreuve des attaques quantiques. L'entreprise franchit ainsi une nouvelle étape importante en obtenant un financement gouvernemental qui s'ajoute à sa mise de fonds canadienne initiale et aux actions de Série A souscrites par des investisseurs en capital de risque de la Silicon Valley ? et démontre une fois de plus le besoin de dispositifs de sécurité robustes à l'ère quantique.

« Avec l'évolution de l'informatique quantique, il faudra une grande collaboration entre les chercheurs, l'entreprise privée et les pouvoirs publics pour protéger entre autres les transactions financières et l'Internet des objets », a déclaré Scott Totzke, cofondateur et PDG d'ISARA. « Le soutien de visionnaires comme Mike Lazaridis, d'investisseurs perspicaces comme Shasta Ventures et, maintenant, d'un intervenant à long terme comme le gouvernement du Canada, souligne le besoin pressant de mettre au point dès maintenant des dispositifs de sécurité. » [traduction]

Comme les ordinateurs quantiques traitent l'information différemment des ordinateurs classiques, ils seront capables de contourner assez facilement les mesures de sécurité actuelles, mettant à risque toutes les données numériques et provoquant d'importantes vulnérabilités. ISARA élabore des dispositifs de sécurité souples à l'épreuve des attaques quantiques, afin que les fabricants de matériel, les grandes organisations et les administrations gouvernementales se prémunissent contre la menace quantique, et commencent à protéger dès maintenant leurs données et leurs infrastructures. ISARA collabore entre autres avec BlackBerry, le groupe Volkswagen, DigiCert, Gemalto et Utimaco.

« La région de Waterloo, au Canada, est un chef de file mondial de la recherche en physique quantique, et ISARA est à l'avant-garde de la réalisation de technologies viables de cybersécurité qui révolutionneront véritablement l'informatique quantique », a déclaré Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. « ISARA montre que l'économie quantique en progression peut créer de bons emplois à l'extérieur du milieu universitaire et devenir un important moteur de croissance. » [traduction]

Le Fonds stratégique pour l'innovation vise à attirer et à appuyer des investissements de qualité dans des entreprises des secteurs les plus dynamiques et innovateurs au Canada. ISARA est l'une des 4 entités qui ont obtenu de l'aide gouvernementale le 18 avril. L'avènement de l'informatique quantique à grande échelle et ses effets sur la cybersécurité exigent de nouvelles manières de mettre en oeuvre et d'utiliser la cryptographie à clé publique. Le financement obtenu servira à la recherche et au développement de technologies fondamentales de cybersécurité, afin d'assurer une migration harmonieuse et économique vers la sécurité à l'épreuve des attaques quantiques.

ISARA est un chef de file de la mise au point de systèmes hybrides de sécurité qui permettent la coexistence d'algorithmes à l'épreuve d'attaques quantiques aussi bien que classiques. Cela procure aux organisations la souplesse sans précédent dont elles ont besoin pour s'adapter aux progrès de la technologie quantique. Combinés aux technologies CatalystMC d'ISARA, les outils RadiatMC d'ISARA à l'épreuve des attaques quantiques aident les développeurs et les fabricants de matériel à introduire dans un environnement normalisé une cryptographie souple et des dispositifs de sécurité à l'épreuve des attaques quantiques.

« ISARA a accompli des progrès fantastiques depuis que Shasta y a investi pour la première fois il y a 6 mois », a déclaré Nitin Chopra, associé chez Shasta Ventures. « ISARA compte une équipe exceptionnelle et possède la seule solution disponible dans le commerce qui peut être mise en oeuvre aujourd'hui. L'importance des sommes investies dans ISARA prouve de manière convaincante que la sécurité à l'épreuve des attaques quantiques et la cryptographie adaptable sont à la veille de devenir des dispositifs habituels alors que les gouvernements et les entreprises font face au défi à long terme de la protection des données. » [traduction]

Shasta Ventures, dont le siège est dans la Silicon Valley, a dirigé l'émission d'actions de Série A d'ISARA avec un investissement de 10 millions de dollars qui s'est ajouté au financement initial de l'entreprise Quantum Valley Investments (QVI) de Mike Lazaridis. QVI finance des entreprises en démarrage qui cherchent à mettre au point des applications commerciales de la technologie quantique. Shasta Ventures finance des entreprises en démarrage, ainsi que des manufacturiers de biens de consommation et des entreprises de domaines en émergence.

ISARA Corporation, chef de file mondial des dispositifs de sécurité souples à l'épreuve des attaques quantiques, met à profit des décennies d'expertise concrète en cybersécurité pour protéger les écosystèmes informatiques actuels dans le contexte de l'ère quantique. Avec nos partenaires, nous aidons les entreprises et les gouvernements à se prémunir de manière harmonieuse contre les attaques quantiques, en leur offrant des solutions pratiques et normalisées. Fondée en 2015 par d'anciens responsables de la sécurité chez BlackBerry, ISARA a depuis lors mis sur le marché plusieurs solutions uniques en leur genre telles qu'une bibliothèque cryptographique à l'épreuve des attaques quantiques, des outils d'intégration pour les développeurs ainsi que des technologies adaptables. Nous accordons de l'importance à l'interopérabilité, et nous sommes fiers de collaborer aux efforts internationaux de normalisation. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web www.isara.com ou suivre le fil Twitter @ISARACorp.

