Print Panther, un atelier d'imprimerie lauréat de nombreux prix, est le premier au Canada à acquérir l'imprimante grand format AccurioWide 160 de Konica Minolta





MISSISSAUGA, Ontario, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. ( Konica Minolta ), chef de file du secteur des communications graphiques, est fière d'annoncer que Print Panther , une entreprise d'Oakville, en Ontario, est la première au Canada à acquérir son imprimante grand format, l'AccurioWide 160. Les capacités uniques de ce produit phare permettront à l'entreprise d'élargir sa gamme de services pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle.



« Sur le plan technique, l'AccurioWide 160 est l'un des appareils grand format les plus performants sur le marché, affirme Alan Dryburgh, directeur des opérations et cofondateur de Print Panther. Les têtes d'impression KM1024i de Konica Minolta sont de premier ordre, produisant des couleurs plus profondes et des impressions d'une qualité exceptionnelle. De plus, l'AccurioWide peut imprimer sur quasiment tous les supports, ce qui représente un atout majeur pour développer de nouveaux marchés. Nous n'avons aucune inquiétude à être les premiers à l'adopter, car nous savons que nous pouvons compter sur le soutien de l'équipe de service exceptionnelle de Konica Minolta. »

« Nous avons envisagé plusieurs options d'imprimantes grand format, mais nous avons arrêté notre choix sur l'AccurioWide 160 parce qu'elle nous distingue de nos concurrents, ajoute Christine Yardley, présidente et cofondatrice de Print Panther. Nous sommes ravis d'être le premier atelier d'imprimerie au Canada à installer ce nouvel appareil, et nous avons très hâte d'essayer de nouvelles applications lucratives grâce à cette technologie. »

Lancée au Canada en décembre 2018, l'AccurioWide 160 est la toute première imprimante grand format de Konica Minolta. Elle est équipée de têtes d'impression KM1024i de Konica Minolta (avec deux canaux d'encre blanche pour l'impression en ligne rapide) et utilise de l'encre UV contenant une quantité accrue de pigments par gouttelette, ce qui réduit la consommation d'encre comparativement aux autres imprimantes sur le marché. Elle offre une qualité d'impression remarquable dans un vaste éventail de couleurs d'une vivacité exceptionnelle grâce à la résolution d'impression pouvant atteindre 1 440 x 720 ppp. Et pour générer des économies en impression de production, le séchage de l'encre est accéléré par une combinaison de rayons ultraviolets (UV) refroidis à l'air et de lampes à DEL ? sans compter que dans la plupart des cas, les DEL dureront toute la vie de l'appareil.

« Nous sommes ravis d'annoncer la première utilisation commerciale de l'AccurioWide 160 au Canada, d'autant plus qu'il s'agit d'un atelier d'imprimerie maintes fois primé, bien reconnu et hautement respecté, déclare Mike Wildbore, directeur national des affaires, Impression grand format chez Konica Minolta. Print Panther fait un travail exceptionnel; il n'est donc pas surprenant qu'ils aient reçu la reconnaissance et les éloges de toute l'industrie. Maintenant qu'ils profitent de notre technologie grand format révolutionnaire, qui sait ce qu'ils pourront accomplir? »

L'AccurioWide 160 a été présentée pour la première fois en sol canadien au salon Graphics Canada 2019 il y a quelques semaines. C'est à cette occasion que la vente d'un de ces appareils à Print Panther a été officiellement annoncée. Pour en savoir plus, visitez le www. printpanther.ca .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou téléphonez au 1 866 890-6600.

Au sujet de Print Panther

Print Panther est fière de mettre au point des solutions d'impression et de finition uniques et créatives. Grâce à sa grande expertise, elle repousse continuellement les frontières de l'impression, offrant à ses clients un soutien à la création à la fois pratique et de la meilleure qualité, allant de la conception à la réalisation. Fondée en 1997 sous le nom de Binders Galore, elle a commencé par fabriquer des documents de présentation écologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.printpanther.ca ou écrivez à l'adresse hello@printpanther.ca

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

PERSONNE-RESSOURCE



Think2Grow Marketing pour Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

Brendan Hills, directeur des communications

1 855 599-3650

PR@think2grow.com

Des photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56c8bb86-b7cb-4230-b41a-8c7aae84f640/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abbe6a87-4186-4d82-9ac2-4ce630e1a70b/fr

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 12:15 et diffusé par :