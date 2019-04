SAIS Group signe un accord mondial décisif avec un constructeur automobile de luxe





TORONTO, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Sarment Intelligent Services (« SAIS » ou la « société ») (TSXv : SAIS) a annoncé aujourd'hui que KADDRA, sa division de gestion de l'expérience client (« GEC »), a signé un accord de deux ans d'une valeur de plus de 0,6 million de dollars américains avec un important constructeur automobile international de luxe afin d'améliorer son écosystème en ligne.

« Nous sommes heureux de commencer à travailler avec une marque de renom qui incarne la qualité et le luxe dans leurs voitures, mais aussi de les accompagner dans la création de nouvelles connexions numériques avec leur clientèle. C'est le début d'une tendance très encourageante alors que nous constatons un intérêt naissant pour notre gamme de produits GEC et nos autres services d'assistance en provenance de ce secteur industriel en plus d'autres partenaires dans le domaine du luxe », a déclaré Quentin Chiarugi, président-directeur général de SAIS Group.

Le partenariat de développement numérique qui a commencé le 1er avril entrainera des revenus mensuels récurrents pour le groupe au cours de la période de 2 ans, alors qu'il renforce son offre actuelle sur les différentes chaînes numériques B2C des constructeurs automobiles. Ceci permettra aux clients existants et potentiels de faire l'expérience en ligne de ce style de vie de luxe particulier et de les impliquer continuellement avec la marque.

« Nous disposons d'une formidable équipe de personnes de l'industrie, qui a produit des technologies, des contenus, ainsi que des services de classe mondiale et qui est plus qu'une équipe éditoriale de luxe. Notre philosophie consiste à faire le lien entre le luxe, le style de vie et l'esprit du consommateur. Il est maintenant bien connu que plus les clients sont impliqués avec votre contenu, plus ils sont enclins à acheter », a noté Michael Hardman, directeur de la création chez SAIS Group.

À propos de Sarment Intelligent Services (SAIS Group)

Établi à Singapour, SAIS Group est un leader de la gestion mondiale de style de vie de luxe et un développeur de plateformes de gestion de l'expérience client. L'écosystème numérique basé sur l'IA de Sarment fournit des services intelligents axés sur la création de technologies pour offrir des expériences numériques uniques. Depuis sa création en 2012, Sarment s'est développé de façon exponentielle dans toute l'Asie et s'oriente désormais vers une expansion mondiale.

