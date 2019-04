New Leaf Data Services, LLC renseigne sur le prix de gros de la biomasse et des fleurs de chanvre séchées ainsi que des produits finis dérivés du chanvre aux États-Unis, par le biais de sa division Hemp Benchmarks®





STAMFORD, Connecticut, 25 avril, 2019 /CNW/ - New Leaf Data Services, LLC (NLDS), le seul organisme indépendant de l'industrie d'information sur le prix du cannabis et du chanvre a annoncé que Hemp Benchmarks® recueille, évalue et fait des rapports sur le prix de gros de la biomasse, des fleurs séchées, des clones, des graines, de l'huile de chanvre brute, de l'huile de chanvre raffinée et de l'isolat de CBD. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web : www.hempbenchmarks.com.

Au cours des prochains mois, Hemp Benchmarks® élargira ses évaluations de prix pour couvrir d'autres marchés finaux pour la fibre et le grain de chanvre et commencera également à faire des rapports sur les marchés internationaux.

« Avec l'adoption de la Farm Bill 2018 l'année dernière, le marché du chanvre se tient prêt pour une croissance massive avec un intérêt sans précédent de la part des agriculteurs, des transformateurs et des consommateurs, croissance due en partie à la demande extraordinaire de produits à base de CBD. Les participants de l'industrie chercheront à obtenir la transparence des prix afin d'analyser et de naviguer dans ce qui, selon nous, sera un marché dynamique et chaotique à mesure que l'offre et la demande prévues pour le chanvre et les produits finis dérivés du chanvre se préciseront au cours des prochaines années, » a déclaré Jonathan Rubin, PDG de NLDS. « Nous sommes heureux d'offrir au marché un autre indice de référence indépendant pour appuyer les décisions stratégiques, opérationnelles et d'investissement. »

Grâce à sa division Cannabis Benchmarks®, ces nouvelles évaluations élargissent la gamme d'indices de références de NLDS, qui comprend plus de quatre-vingts indices de référence hebdomadaires couvrant le prix de gros sur les marchés légaux des États-Unis et du Canada.

« Nous pensons que les marchés du chanvre et du CBD resteront volatils jusqu'à ce que l'offre et la demande trouvent un équilibre, » a souligné M. Rubin. « Les organismes d'information sur les prix jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques associés à la volatilité des marchés, car ils permettent aux acheteurs et aux vendeurs d'effectuer des transactions en toute confiance. Ils appuient l'analyse fondamentale des investisseurs et des analystes boursiers, et fournissent des indices de référence catégoriques aux négociateurs en marchandises. »

À propos de Hemp Benchmarks®

Hemp Benchmarks® est une division de New Leaf Data Services, LLC. Nous avons pour mission d'assurer la transparence et l'efficacité des prix aux cultivateurs, aux transformateurs, aux distributeurs, aux investisseurs, aux négociants et aux autres participants du marché du chanvre grâce à des indices de référence du prix de gros normalisés et validés, et à des renseignements commerciaux.

