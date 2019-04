Le Canada investit dans la recherche sur l'économie d'énergie et la réduction de la pollution





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - La transition vers la croissance propre ouvre les perspectives parmi les plus prometteuses qui soient pour le Canada. En effet, une utilisation plus judicieuse de l'énergie renforce la compétitivité, abaisse les coûts, maximise les profits et contribue à la protection de l'environnement. La recherche sur l'efficacité énergétique et l'innovation en la matière sont des piliers de la stratégie adoptée ici pour bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre.

La députée de Don Valley-Est, Yasmin Ratansi, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'investissement de 50 000 $ dans l'étude de la réglementation et des politiques des services d'utilité publique en vue de trouver des solutions innovatrices pour gérer la demande d'énergie et réduire les émissions.

Avec le soutien financier du programme d'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada, deux importants organismes sans but lucratif canadiens - QUEST et Pollution Probe - ont fait équipe pour examiner les données de distributeurs d'électricité et de gaz naturel, d'organismes de réglementation et de spécialistes de l'élaboration des politiques des provinces et des territoires, mais aussi de spécialistes de l'énergie de l'étranger. Leur étude nous aidera à comprendre les défis et les possibilités associés aux services d'utilité publique et à cerner les meilleurs moyens d'opérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Pendant le dialogue pancanadien sur l'énergie Génération Énergie, les Canadiens nous ont dit vouloir que notre pays demeure un chef de file de la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le Canada continuera de soutenir des projets novateurs qui contribuent à créer des emplois, à améliorer la compétitivité de l'industrie, à réduire la pollution et à combattre les changements climatiques.

« En étudiant les défis et les possibilités qui se présentent aux services d'utilité publique d'ici et d'ailleurs, nous pouvons trouver de nouvelles façons de profiter d'économies d'énergie et de réduire la pollution. L'étude de Pollution Probe et de QUEST sera très utile pour orienter la transition que le Canada continue à opérer vers un avenir sobre en carbone. »

Yasmin Ratansi

Députée de Don Valley-Est

« Pour passer de manière efficace et équitable à un système énergétique moins émetteur, il faudra d'une part adopter des technologies innovatrices et d'autre part modifier les pratiques commerciales et la réglementation. En créant un espace de dialogue sur cet enjeu important, ce travail aidera les gouvernements de notre pays à lancer plus efficacement le mouvement vers un système énergétique moins émetteur. »

Richard Carlson

Directeur de l'énergie à Pollution Probe



« Ce document de travail est la première étape d'un travail de documentation sur la transition énergétique qui s'opère au Canada et sur notre vision pour soutenir son évolution. La prochaine étape de cette étude consistera à élaborer une feuille de route pour une politique énergétique sensée qui saura concilier le besoin d'innovation rapide avec une réglementation prudente. »

Tonja Leach

Directrice générale, QUEST

