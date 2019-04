Sondage sur l'investissement responsable - De plus en plus d'intérêt de la part des Québécois envers l'investissement responsable, mais il reste des défis à relever





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins publie aujourd'hui les résultats d'un sondage sur l'investissement responsable dont l'objectif était de connaître l'opinion et les perceptions des Canadiens, plus particulièrement des Québécois, envers ce concept.

Ce sondage réalisé pour le compte de Desjardins révèle que la connaissance de l'investissement responsable ainsi que l'intérêt général envers ce type d'investissement ont connu une croissance parmi les Québécois. Toutefois, il y a place à l'amélioration. Les intentions de ces derniers ne se concrétisent pas toujours en lien avec leurs valeurs.

Voici les principaux constats :

La croissance de l'investissement responsable (IR) progresse, mais reste à améliorer :

La proportion de répondants familiers avec l'IR est passée de 40 % à 52 % de 2008 à 2018.

79 % des personnes sondées affirment être intéressées par l'IR, et 69 % prévoient l'utiliser :

Alors que les perceptions envers l'IR par rapport aux placements traditionnels s'améliorent, 45 % des répondants de 2018 croient que le rendement d'un produit d'IR est égal ou supérieur à celui d'un placement traditionnel vs 35 % en 2008.

Seuls 14 % des répondants affirment détenir des produits d'IR.

10 % des personnes sondées déclarent avoir discuté d'IR avec leur conseiller.

« Le développement durable fait partie de l'ADN de Desjardins, et nous sommes fiers d'offrir des produits d'investissement responsable depuis plus de 25 ans. Pour nous, il est clair qu'il ne s'agit pas simplement d'une mode. Au contraire, c'est une façon très concrète pour les gens d'intégrer leurs aspirations sociales et environnementales à leurs finances. Le sondage nous indique que bien que le travail accompli en éducation financière au sujet de l'investissement responsable ait porté fruit, il doit se poursuivre. C'est pourquoi Desjardins formera 500 conseillers en investissement responsable, en partenariat avec l'Association pour l'investissement responsable, afin de mieux accompagner ses membres et clients dans leurs prises de décisions », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

En 2018, Desjardins a agrandi sa famille de produits d'investissement responsable en offrant 11 nouveaux produits aux investisseurs désireux de voir fructifier leurs placements et de contribuer au développement durable et au mieux-être des personnes et des collectivités. Avec cet ajout, sa gamme de produits d'investissement responsable comprend désormais plus de 20 produits d'épargne permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille.

