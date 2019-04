Sobeys inc. devient le premier détaillant à offrir les produits Beyond Meat® au Canada





Les consommateurs canadiens pourront acheter les burgers à base de plantes Beyond BurgerMC pour la première fois dans les magasins Sobeys.

STELLARTON, NS, le 25 avril 2019 /CNW/ - Sobeys inc. ouvre la voie dans le secteur de l'alimentation de détail en ajoutant officiellement à son offre le burger à base de plantes Beyond BurgerMC au Canada à compter d'aujourd'hui, avec comme objectif un déploiement national complet d'ici le vendredi 26 avril. Sobeys devient ainsi le premier détaillant alimentaire au Canada à offrir en magasin ce produit tant attendu par les consommateurs.

Les clients de Sobeys pourront se procurer les burgers à base de plantes Beyond Meat juste à temps pour la saison du gril. L'ajout de ce nouveau produit appétissant témoigne de l'engagement de Sobeys à offrir aux Canadiens un assortiment innovateur de produits d'épicerie qui conviennent à toutes les occasions.

« Nous sommes fiers d'être le premier épicier à offrir aux Canadiens le Beyond BurgerMC, a déclaré Pierre St-Laurent, vice-président exécutif, mise en marché et Québec, Sobeys inc. Ainsi, nous réitérons notre promesse d'offrir aux Canadiens les produits alimentaires les plus novateurs de l'industrie, y compris de savoureux substituts de viande et de saines options à base de plantes. »

La tendance à l'alimentation végétale est de plus en plus populaire auprès des Canadiens, toutes habitudes alimentaires confondues, et n'est plus l'apanage des adeptes du végétarisme. En fait, 53 % des consommateurs canadiens mangent des substituts de viande et, de ce nombre, 18 % affirment les mettre au menu plusieurs fois par semaine.1

« Nous savons que les Canadiens ont hâte de trouver les produits Beyond Meat en épicerie et nous sommes reconnaissants à nos partenaires visionnaires, comme Sobeys, qui comprennent l'importance de proposer à leurs clients des options protéinées plus variées », a indiqué Ethan Brown, fondateur et chef de la direction de Beyond Meat. « La galette Beyond BurgerMC allie l'expérience délicieuse et satisfaisante d'un burger aux bienfaits sur la santé et sur l'environnement d'un produit végétal sans OGM, soja ni gluten. »

En proposant les produits Beyond Meat dans ses épiceries canadiennes, Sobeys multiplie les occasions de nourrir les liens qui permettent aux familles de manger les aliments qu'elles aiment au quotidien. Le burger à base de plantes Beyond BurgerMC ravira les papilles des consommateurs, qu'ils soient végétariens, végétaliens, véganes ou simplement à la recherche d'une solution de rechange intéressante aux classiques du gril.

Les Canadiens auront l'occasion de découvrir la protéine de l'avenir avec le concept The Future of Protein® de Beyond Meat, dont les produits seront offerts dans les magasins Sobeys, Safeway, Bonichoix, Foodland, FreshCo, IGA, IGA Extra, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et Thrifty Foods partout au pays à compter de la fin avril 2019. De plus, du 10 au 12 mai 2019, Sobeys offrira des dégustations aux clients des magasins suivants :

Provinces de l'Atlantique :

Sobeys Clayton Park (n o 644), 287 Lacewood Dr, Halifax (N.-É.) - 11 mai 2019

644), 287 Lacewood Dr, (N.-É.) - 11 mai 2019 Sobeys Elizabeth Ave (no 744), 10 Elizabeth Avenue, St. John's (T.-N.-L.) - 12 mai 2019

Québec :

IGA Extra Marché Duchemin et frères inc. (no 8547), 5600 boul. Henri-Bourassa Ouest - 12 mai 2019

Ontario :

NOUVEAU MAGASIN - Sobeys Urban Fresh Bloor & Islington, Toronto (Ont.) - 10 mai 2019

(Ont.) - 10 mai 2019 Sobeys Queensway (no 7383), 125 The Queensway, Toronto (Ont.) - 11 mai 2019

Ouest du Canada :

Thrifty Foods Hillside (n o 6465), 1580 Hillside Avenue, Victoria (C.-B.) - 11 mai 2019

6465), 1580 Hillside Avenue, (C.-B.) - 11 mai 2019 Safeway Broadway (n o 4901), 2733 West Broadway, Vancouver (C.-B.) - 12 mai 2019

4901), 2733 West Broadway, (C.-B.) - 12 mai 2019 Safeway Crowfoot (n o 8833), Calgary (Alb.) - 12 mai 2019

8833), (Alb.) - 12 mai 2019 Safeway Windermere (no 8906), Edmonton (Alb.) - 11 mai 2019

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau de plus de 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Farm Boy, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 125 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le site www.sobeyscorporate.com.

