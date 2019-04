Great Wall Motor dévoile trois modèles de camionnettes de la nouvelle série P





La gamme comprend une camionnette robuste pour passagers, une camionnette tout-terrain et une camionnette commerciale

Le lancement marque l'entrée officielle de Great Wall Motor sur le marché international de la camionnette

SHANGHAI, 25 avril 2019 /CNW/ - Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor), le plus grand fabricant de VUS et de camionnettes de Chine, a lancé trois nouvelles camionnettes, inscrites dans le giron de sa nouvelle série P, au salon Auto Shanghai 2019.

Le lancement de la série P marque effectivement l'entrée officielle de Great Wall Motor sur le marché international des camionnettes. Développée sur sa toute nouvelle plateforme P71, la série P est la première-née de la stratégie-camionnette « 5+N » de Great Wall Motor projetée sur trois ans.

La conception d'ensemble de la camionnette pour passagers, de la série P, se distingue par sa pleine puissance. Ce modèle est équipé d'une boîte de vitesses 8AT de ZF et d'une suspension arrière multibras, en plus d'un régulateur de vitesse adaptatif ACC, de stationnement automatique, d'un volant chauffant, du démarrage à distance et d'une commande vocale. Diverses configurations ont été optimisées pour créer des véhicules polyvalents, à vocation familiale, alliant confort, tout-terrain et capacité de charge.

La camionnette tout-terrain de la série P affiche par le design son caractère audacieux et robuste. Le modèle livré en standard est équipé de trois blocages de différentiel avant et arrière, d'un boyau d'arrosage, d'un treuil, d'un réservoir en demi-tour et de bien d'autres configurations tout-terrain à usage professionnel, notamment une profondeur de passage à gué de 900 mm. Ce premier modèle est devenu l'une des nouveautés les plus populaires au salon Auto Shanghai 2019.

Un autre modèle exposé au salon cette année est la camionnette électrique commerciale de la série P, équipée d'une autonomie de croisière atteignant 500 km et permettant une charge efficace pendant 2 heures.

Avec la série P, Great Wall Motor entend rivaliser avec les camionnettes établies, produites par Toyota et Ford, la série P affichant son ambition de devenir un leader dans le segment des camionnettes.

À propos de Great Wall Motor

Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor), fondée en 1984, est aujourd'hui le plus grand fabricant de VUS et de camionnettes de Chine. Classée parmi les 10 sociétés privées chinoises les mieux cotées en bourse, ainsi qu'au palmarès Asia Fabulous 50 de Forbes, Great Wall Motor compte actuellement 30 filiales de portefeuille, 4 sites de production et plus de 60 000 employés à l'échelle mondiale. Avec son portefeuille à quatre marques -- Great Wall, Haval, WEY et Ora -- et une orientation fortement expansionniste, vers les marchés étrangers, Great Wall Motor entend fournir des véhicules de grande qualité, VUS et camionnettes, aux clients du monde entier.

Pour en savoir davantage sur Great Wall Motor, rendez-vous sur http://www.gwm-global.com.

