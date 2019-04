La culture bien vivante en Montérégie





Le gouvernement du Canada soutient des rendez-vous culturels dans la région de Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 75 300 dollars pour appuyer quatre rendez-vous culturels dans la région de Saint?Hyacinthe, en Montérégie.

Accordée par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, cette aide vise plus particulièrement à soutenir la programmation 2019 des rassemblements populaires suivants :

Expo agricole de Saint-Hyacinthe (57 900 dollars );

(57 ); Festival Chants de Vielles (10 100 dollars );

); Festival Country-Rétro d' Acton Vale (5 000 dollars );

(5 ); Festival de l'Accordéon, Folklore Québécois de St-Marcel-de-Richelieu (2 300 dollars ).

Le financement consenti témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement du Canada à soutenir la tenue de rendez?vous culturels où les artistes locaux et le patrimoine sont à l'honneur, ainsi que les organismes qui les organisent.

Citations

« Notre gouvernement est fier de contribuer au succès des festivals de la Montérégie. Année après année, ils mettent en valeur le patrimoine, les artistes et les artisans locaux, au grand bonheur des résidents et visiteurs. Ces rencontres contribuent non seulement à l'épanouissement de notre scène culturelle, mais ils favorisent aussi l'essor du tourisme et la croissance de notre économie. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes heureux d'obtenir la somme de 57 900 dollars de Patrimoine canadien. Cette aide s'inscrit dans notre volonté de promouvoir les artistes locaux d'année en année pour diversifier notre programmation et créer une appartenance locale. »

- M. Philippe Daigneault, président du conseil d'administration, Expo agricole de Saint-Hyacinthe

Les faits en bref

La 182e Expo de St-Hyacinthe, dont le mandat est d'unir les citadins et les gens du milieu rural, aura lieu du 18 au 27 juillet 2019. La programmation comprend des prestations musicales ainsi que des démonstrations artisanales et de machinerie agricole historique.

Le 15e happening de chant et de musiques traditionnelle, folklorique et acoustique Chants de Vielles aura lieu du 27 au 30 juin 2019 dans le village patrimonial de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ce rassemblement musical festif ouvert invite petits et grands à découvrir les musiques acoustiques.

Le 9e Festival Country-Rétro d'Acton Vale se déroulera du 10 au 14 juillet 2019. Spectacles de musique country, rétro et folklorique figurent au programme.

Le 11e Festival de l'Accordéon, Folklore Québécois de St-Marcel-de-Richelieu a eu lieu les 13 et 14 avril 2019. Ce rendez-vous rassemble des musiciens, des mélomanes et des professionnels de l'accordéon, du violon et de l'harmonica.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des oeuvres d'artistes et d'artisans de la scène locale ou des interprètes du patrimoine historique local.

