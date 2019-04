Great Wall Motor dévoile trois modèles dans la nouvelle gamme de pick-up de la série P





La gamme comprend des pick-up utilitaires lourds de tourisme, des pick-up hors route et des pick-up commerciaux

Ce lancement marque l'entrée officielle de Great Wall Motor sur le marché international des pick-up

SHANGHAI, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor), le plus grand fabricant chinois de SUV et de pick-up, a lancé trois nouveaux pick-up dans le cadre de sa nouvelle série P lors de l'Auto Shanghai 2019.

La présentation de la série P de Great Wall Motor marque l'entrée officielle du constructeur sur le marché international des pick-up. Construite à l'aide de la nouvelle plateforme P71, la série P est la première version de la stratégie triennale «?5+N?» relative aux pick-up de Great Wall Motor.

La conception générale des pick-up de tourisme de la série P est tout en puissance. Le modèle est équipé d'une boîte de vitesses ZF 8AT et d'une suspension arrière multibras. Il est par ailleurs doté d'un régulateur de vitesse adaptatif ACC, d'un système de stationnement automatique, du chauffage du volant, d'une télécommande et d'une fonctionnalité de commande vocale. Diverses configurations ont été optimisées pour créer des véhicules familiaux polyvalents qui allient confort, hors-route et capacité de chargement.

Le pick-up hors route de la série P est conçu pour être audacieux et robuste. Le modèle est livré en série avec trois systèmes de verrouillage du différentiel avant et arrière, d'un snorkel, d'un treuil, d'un «?demi-tour de tank?» et de nombreuses autres configurations hors route professionnelles, y compris une profondeur de gué de 900 mm. Ce premier modèle est devenu l'un des plus populaires du salon de l'automobile de cette année.

Autre modèle exposé au salon cette année, le pick-up commercial électrique de la série P est doté d'une autonomie pouvant atteindre 500 km, permettant une charge efficace pendant 2 heures.

La série P de Great Wall Motor concurrencera les pick-up populaires produits par Toyota et Ford, et s'inscrit dans l'ambition du constructeur automobile de devenir un leader dans le segment des pick-up.

À propos de Great Wall Motor

Fondé en 1984, Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor) est le plus grand constructeur de SUV et pick-up en Chine. Classé parmi les 10 premières sociétés privées chinoises cotées en bourse et dans le classement Asia Fabulous 50 de Forbes, Great Wall Motor dispose actuellement de 30 filiales de holding, de quatre sites de fabrication et emploie plus de 60?000 personnes. Avec quatre marques dans son portefeuille, Great Wall, Haval, WEY et Ora, et une attention majeure portée aux marchés étrangers, Great Wall Motor entend fournir des SUV et des pick-up de haute qualité aux clients du monde entier.

