L'OCRCVM propose des mesures disciplinaires plus souples et proportionnées





L'organisme de réglementation national propose des règles qui prévoiraient des amendes fixes dans les cas de contraventions mineures ainsi que des offres de résolution rapide

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) publie pour commentaires un projet de modification de règle qui intègre deux autres formes possibles de mesures disciplinaires afin que sa manière de sanctionner les sociétés et les personnes qui contreviennent à ses règles soit plus souple.

Le projet de modification des Règles consolidées de mise en application, d'examen et d'autorisation de l'OCRCVM comprend un programme relatif aux contraventions mineures et des offres de résolution rapide, deux formules qui permettraient à l'OCRCVM de traiter les contraventions aux règles de manière plus équitable, selon le degré de gravité de chaque contravention.

« Ces modifications prévoient d'autres formes possibles de mesures disciplinaires, en plus du processus officiel d'audience disciplinaire de l'OCRCVM. Les audiences pourraient ainsi être consacrées aux contraventions plus graves ou plus préjudiciables aux investisseurs, et en bout de ligne, le processus disciplinaire de l'OCRCVM serait plus rapide et proportionné à la gravité des contraventions, affirme Elsa Renzella, première vice-présidente à l'inscription et à la mise en application de l'OCRCVM. Nous nous attendons à ce que ces programmes donnent lieu à une plus grande efficience tout en assurant un processus disciplinaire équitable, efficace et à propos qui protège les investisseurs d'un bout à l'autre du pays. »

L'OCRCVM a initialement présenté ce projet de modifications dans un appel à commentaires publié en février 2018, après avoir examiné en profondeur les programmes disciplinaires adoptés par d'autres organismes de réglementation du Canada et d'ailleurs. À la suite de la période de consultation, il a tenu des groupes de discussion et a aussi mené un sondage auprès de plus de 1 000 investisseurs pour recueillir leurs points de vue - des personnes faisant partie d'un groupe en ligne créé par l'OCRCVM et composé de 10 000 investisseurs canadiens. La plupart des répondants ont dit soutenir fortement les programmes proposés et ont suggéré d'augmenter le montant des amendes qui seraient imposées en cas de contraventions mineures. L'OCRCVM a intégré cette suggestion dans son projet de modification des règles présenté aujourd'hui.

Les deux nouveaux programmes proposés par l'OCRCVM sont les suivants : http://www.ocrcvm.ca/documents/2019/e8708b5e-3787-4bf5-bc79-ea63ba934379_fr.pdf

1) Le programme relatif aux contraventions mineures : pour imposer des amendes aux personnes

physiques qui ont commis des contraventions mineures n'ayant entraîné aucun préjudice pour

les investisseurs, sans devoir tenir une audience contestée en bonne et due forme. Les

personnes physiques se feraient imposer une amende de 5 000 $, et les sociétés ne seraient pas

admissibles à ce programme. La contravention reconnue ne figurerait pas dans le dossier

disciplinaire officiel de la personne, et l'avis public concernant la conduite fautive ne dévoilerait

pas le nom de la personne qui a commis la contravention;



2) Les offres de résolution rapide : pour résoudre les affaires à un stade moins avancé du processus

disciplinaire une fois que des faits suffisants sont connus et que certaines conditions sont

réunies. Cette approche permettrait à l'OCRCVM de sanctionner les actes répréhensibles plus

rapidement en réduisant les délais nécessaires pour régler une affaire, et encouragerait les

sociétés à prendre des mesures correctives et à indemniser leurs clients.

Les commentaires doivent être transmis au plus tard le juillet 24 2019.

***

