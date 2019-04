Le gouvernement du Canada aide les jeunes Autochtones et les nouveaux jeunes Canadiens à se préparer à entrer sur le marché du travail





WINNIPEG, le 25 avril 2019 /CNW/ - Les Autochtones constituent le segment de la population canadienne qui connaît la croissance la plus rapide et ils jouent un rôle essentiel dans la prospérité économique du Canada. Les jeunes Autochtones et les nouveaux jeunes Canadiens constituent un élément important de la future main-d'oeuvre de Winnipeg.

Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), une aide financière de 211 750 dollars au profit de la Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association Inc. (WASAC) pour appuyer le développement des compétences des Autochtones et des jeunes à Winnipeg.

Les avantages économiques de ce programme comprennent la préparation de 120 jeunes à entrer sur le marché du travail et la création de 100 emplois pour les Autochtones et les nouveaux jeunes Canadiens.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans la Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association misent sur nos avantages compétitifs et permettront de préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne.

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« La Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association accomplit un excellent travail. Je suis heureux que le gouvernement appuie ce projet. Il rassemble les entreprises, les leaders des collectivités et les jeunes pour former la prochaine génération de travailleurs et de leaders. »

- Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord

« Par l'entremise du partenariat #YouthCEO, les entreprises du Manitoba ouvrent des portes de possibilités aux jeunes avec qui nous travaillons et les aident à acquérir un sentiment d'appartenance et à se sentir valorisés. »

- Trevor LaForte, directeur général, WASAC

