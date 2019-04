Allocation canadienne pour les travailleurs : plus d'argent dans le portefeuille de ceux qui travaillent fort pour joindre la classe moyenne





De nouvelles mesures visant à améliorer l'accès à l'Allocation canadienne pour les travailleurs annoncées dans le budget de 2019

QUÉBEC, le 25 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de faire croître la classe moyenne et d'aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie au moyen de mesures de soutien supplémentaires pour les travailleurs à faible revenu. En début d'année, le gouvernement du Canada a instauré l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) pour aider les travailleurs à faible revenu à rapporter plus d'argent à la maison ainsi que pour encourager plus de gens à intégrer le marché du travail et à y demeurer.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, était à Québec pour annoncer que les travailleurs à faible revenu sont maintenant admissibles à des paiements anticipés de l'ACT depuis le début d'avril. De plus, le ministre a souligné que le budget de 2019 proposait un investissement de 4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019?2020, pour mener une campagne de sensibilisation ciblée qui permettra de diffuser davantage de renseignements sur l'ACT, notamment sur les paiements anticipés, de même que pour permettre aux travailleurs à faible revenu de présenter en ligne une demande de paiements anticipés sur le portail Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada.

L'ACT est une mesure plus généreuse que celle qu'elle remplace, soit la Prestation fiscale pour le revenu de travail. Par exemple, un travailleur à faible revenu qui gagne 15 000 $ par année pourrait recevoir jusqu'à 500 $ de plus dans le cadre du programme pour l'année d'imposition 2019 par rapport à 2018; il disposera donc d'un plus grand soutien pour assumer ses dépenses essentielles. L'ACT offrira de l'aide réelle à plus de deux millions de Canadiens qui travaillent fort pour intégrer la classe moyenne.

« La nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs signifiera plus d'argent dans le portefeuille des gens de Québec qui travaillent fort pour joindre la classe moyenne. La mise en oeuvre de cette nouvelle prestation s'appuie sur le succès de l'Allocation canadienne pour enfants, et de l'Allocation canadienne pour le logement, laquelle sera instaurée sous peu. Nous continuerons de chercher des façons d'améliorer cette allocation et d'offrir du soutien à toutes celles et ceux qui travaillent fort pour intégrer la classe moyenne. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'ACT est assortie d'une option de paiement qui permet jusqu'à quatre paiements anticipés aux prestataires au cours d'une année, totalisant jusqu'à la moitié du montant estimatif de l'ACT auquel ils ont droit pour l'année en question.

Dans la foulée des mesures du budget de 2018, on estime qu'environ 614 millions de dollars seront alloués en prestations de l'ACT aux travailleurs à faible revenu du Québec pour la période de 2018?2019 à 2022?2023.

