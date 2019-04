/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan soutiennent une nouvelle maison d'hébergement d'urgence à Melfort/





MELFORT, SK, le 24 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation; M. Todd Goudy, député provincial de Melfort; M. Rick Lang, maire de Melfort; Mme Louise Schweitzer, directrice générale de l'organisme North East Outreach and Support Services (NEOSS) et un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement souligneront l'inauguration d'une nouvelle maison d'hébergement d'urgence pour femmes et enfants.

Date : Le 25 avril 2019



Heure : 14 h



Lieu : 128 Avenue McKendry Ouest

Melfort, SK

S0E 1A0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

