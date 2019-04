Avis de nomination - M. André Carange nommé président du conseil d'administration de Réseau Environnement





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Réseau Environnement est heureux d'annoncer la nomination de M. André Carange à titre de président du conseil d'administration pour un mandat de deux ans, qui s'est tenue lors de l'Assemblée générale annuelle de l'association, le 18 avril dernier.

Titulaire d'un baccalauréat en génie civil de l'Université de Laval depuis 1990 et membre de l'Ordre des ingénieurs, M. André Carange a démarré sa carrière dans la construction avant de s'orienter dans le traitement des sols contaminés. Il occupe les fonctions de vice-président, Développement des affaires pour LVM-Englobe en 2010, puis pour le groupe Horizon Environnement de 2015 à 2019. Actif au sein de Réseau Environnement depuis 1995, il a occupé les postes de directeur de comité de réhabilitation et le poste de vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines pendant 7 ans. Son expertise dans la gestion des sols contaminés a, entre autres, aidé Réseau Environnement à implanter le système de traçabilité des sols contaminés sous le nom de Traces Québec. À la retraite, M. André Carange prend maintenant la tête du conseil d'administration de Réseau Environnement et mettra son dévouement et son expertise à son service.

« Occuper le poste de président du conseil d'administration concrétise près de 22 ans de travail et d'investissement au sein de Réseau Environnement. Fort de la confiance des administratrices et administrateurs et des membres, je souhaite faire avancer les enjeux environnementaux des différents secteurs de notre réseau. Je désire également valoriser l'apport des jeunes, des femmes et des membres des régions afin qu'ils prennent une place active au sein de notre organisation et qu'ils participent à l'innovation et à la recherche de solutions », déclare M. André Carange.

André Carange succède à Me Karine Boies, avocate associée de Cain Lamarre, qui laisse un bilan positif grâce à sa contribution à l'avancement de projets tels que Traces Québec, à sa participation dans les comités techniques de l'association et lors des événements. Réseau Environnement la remercie chaleureusement pour ses deux années de mandat.

Le conseil d'administration félicite également M. Yves Gauthier, élu secrétaire-trésorier de l'association.

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement, organisme à but non lucratif fondé il y a plus de 50 ans, a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en environnement. Il regroupe plus de 2 000 spécialistes, des domaines public, privé, municipal et parapublic, oeuvrant dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.

Formant le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement est une référence incontournable en matière d'excellence et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable.

reseau-environnement.com / @Reseau_Envt

