Bombardier célèbre le don d'un avion CRJ200 au Centennial College





Le CRJ200 est le premier et le seul avion commercial sur le campus Downsview du Centennial College

Le nouveau campus Downsview du Centennial College servira également d'ancrage pour la nouvelle plaque tournante de l'aéronautique en développement dans la région du Grand Toronto

TORONTO, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait le don d'un avion CRJ200 au programme d'aviation du Centennial College. Cette annonce se fait en parallèle à l'inauguration du nouveau centre aéronautique du Centennial College, sur son nouveau campus situé dans le quartier Downsview de Toronto, au Canada. L'avion servira à des fins d'éducation et de formation pour les aspirants et les professionnels de l'aéronautique.

L'avion CRJ200 est le premier du genre dans le hangar du campus Downsview du Centennial College. C'est également le plus grand avion à se retrouver sur le site. Il permettra non seulement aux étudiants d'avoir une expérience pratique de la technologie des avions CRJ Series, mais procurera aussi un apprentissage à grande échelle, ce qui ajoutera au niveau d'expertise offert par le programme d'aviation du Centennial College.

« L'avancement et l'innovation ont toujours été à l'avant-garde des valeurs de Bombardier, explique Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Voilà pourquoi nous sommes honorés de présenter cet avion CRJ200 au Centennial College. Ce don représente non seulement une occasion de croissance pour le secteur aéronautique de Toronto, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie aéronautique canadienne, qui en tirera profit dès aujourd'hui. Nous vivons un moment charnière au Canada, puisque l'industrie aéronautique devrait croître régulièrement et que la demande pour une main-d'oeuvre qualifiée est également en hausse. Chez Bombardier, nous souhaitons faire tout ce que nous pouvons pour aider la génération actuelle et future de travailleurs de l'aéronautique au Canada à se perfectionner. »

Ce don renforce par ailleurs la collaboration du Centennial College et du Downsview Aerospace Innovation and Research Consortium (DAIR) en vue de servir la région du Grand Toronto. Les projets du carrefour DAIR visent à renforcer le secteur aéronautique à Toronto, en Ontario et au Canada en augmentant la recherche et le développement collaboratifs, en accélérant l'adoption de technologies, en aidant à la croissance des petites et des moyennes entreprises, et en palliant la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée projetée dans le secteur grâce à la formation et au recyclage.

Le carrefour DAIR devrait aider le Canada à demeurer compétitif, à défendre sa position de premier plan sur la scène mondiale et à propulser encore plus loin le secteur aéronautique canadien. Cette initiative maintient également la tradition d'aéronautique et d'aviation de haut niveau de Downsview, un héritage qui a commencé avec De Havilland il y a près de cent ans.

À propos de DAIR

Le Downsview Aerospace Innovation and Research Consortium (DAIR) est une association de toutes les grandes sociétés d'aéronautique et des principaux établissements d'enseignement postsecondaire de la région du Grand Toronto, qui se sont réunis avec le mandat de développer un carrefour aéronautique dans le secteur du parc Downsview, à Toronto, en Ontario.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur DAIR à l'adresse dairhub.com et sur Twitter @DAIR_Hub .

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars américains. L'entreprise fait partie de l'indice Global de 2019 qui regroupe les 100 entreprises les plus durables au monde. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Bombardier, CRJ Series et CRJ200 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Source d'information

Nathalie Scott

Bombardier Avions commerciaux

+1 416 375-3030

nathalie.scott@aero.bombardier.com

www.bombardier.com

