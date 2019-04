Budget de 2019 : Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones





TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 1, WINNIPEG, le 25 avril 2019 /CNW/ - Depuis son premier budget en 2016, le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures pour améliorer la qualité de vie des Autochtones partout au pays. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, il a amélioré la façon dont les Autochtones accèdent aux services dans leurs propres communautés.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, était à Winnipeg aujourd'hui afin de souligner les investissements liés aux peuples autochtones qui sont proposés par le gouvernement dans le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne. Il était accompagné de son secrétaire parlementaire, Daniel Vandal, de Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, de Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre, et de Kevin Hart, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations. Perry Bellegarde, chef de l'Assemblée des Premières Nations, a aussi participé à l'événement et a parlé de l'importance des investissements soutenus pour assurer la prospérité des Premières Nations et de l'ensemble du Canada. Ces importants investissements représentent la prochaine étape du cheminement continu vers la réconciliation et vers un meilleur avenir pour les peuples autochtones ainsi que l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Lors d'un événement qui a eu lieu au centre d'accueil Tina's Safe Haven, le ministre O'Regan a indiqué que le gouvernement poursuivait ses investissements historiques dans les domaines où les communautés autochtones ont des besoins cruciaux, notamment l'éducation, le bien-être mental et le logement. Le budget du gouvernement prévoit aussi de nouveaux fonds afin de poursuivre les efforts visant à améliorer l'accès à l'eau potable, à appuyer une meilleure santé et à améliorer la préparation aux situations d'urgence.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose les mesures suivantes :

Veiller à ce que les enfants des Premières Nations continuent d'avoir accès aux services dont ils ont besoin, suivant le principe de Jordan;

continuent d'avoir accès aux services dont ils ont besoin, suivant le principe de Jordan; Renoncer à tous les prêts non remboursés qui ont été consentis pour la négociation de revendications globales , et rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts, afin de favoriser le respect des droits et l'autodétermination dans les communautés;

, et rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts, afin de favoriser le respect des droits et l'autodétermination dans les communautés; Améliorer l'accès à de l'eau potable salubre , en appuyant les efforts continus pour éliminer et prévenir les avis d'ébullition d'eau à long terme;

, en appuyant les efforts continus pour éliminer et prévenir les avis d'ébullition d'eau à long terme; Soutenir la revitalisation des langues autochtones par la mise en oeuvre du projet de loi sur les langues autochtones, par un appui aux projets linguistiques menés par des Autochtones et par la création d'un commissariat aux langues autochtones;

par la mise en oeuvre du projet de loi sur les langues autochtones, par un appui aux projets linguistiques menés par des Autochtones et par la création d'un commissariat aux langues autochtones; Aider les communautés des Premières Nations à se préparer aux situations d'urgence et à s'adapter aux menaces liées aux changements climatiques , en soutenant une amélioration de la résilience et des services de gestion des situations d'urgence dans les réserves, ainsi qu'en investissant dans l'infrastructure des réserves;



, en soutenant une amélioration de la résilience et des services de gestion des situations d'urgence dans les réserves, ainsi qu'en investissant dans l'infrastructure des réserves; Veiller à ce que les Premières Nations, les Inuits et les Métis soient en mesure de profiter pleinement du succès économique du Canada et d'y contribuer , en soutenant un nombre accru d'entrepreneurs autochtones et en revitalisant les entreprises et les institutions dirigées par des Autochtones;

, en soutenant un nombre accru d'entrepreneurs autochtones et en revitalisant les entreprises et les institutions dirigées par des Autochtones; Permettre aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis un meilleur accès aux études postsecondaires, et leur offrir un soutien accru pour qu'ils puissent réussir ces études.

Avec ces investissements, le gouvernement prend des mesures concrètes pour faire progresser la réconciliation et offrir un meilleur avenir aux peuples autochtones ainsi qu'à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Le Canada ne peut réaliser des progrès en tant que nation juste et prospère tant que les disparités auxquelles doivent faire face les peuples autochtones de ce pays ne sont pas éliminées. Le Canada et les Autochtones continuent de forger une nouvelle relation fondée sur la confiance, le respect et un véritable esprit de collaboration. Les investissements proposés dans le budget de 2019 pour faire honneur au principe de Jordan aideront les enfants et les familles des Premières Nations à obtenir le soutien et les services dont ils ont besoin, peu importe où ils résident, sans se heurter à des conflits de compétence. Le budget de 2019 vient renforcer le travail que nous avons accompli avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis au cours d'une période de presque quatre ans, et il prend les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de vie des Autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le budget de 2019 prévoit d'importants investissements pour les enfants des Premières Nations par l'entremise du principe de Jordan, ainsi que des fonds favorisant les langues des Premières Nations, l'eau potable, les services d'urgence, les revendications territoriales et le développement économique. Ces investissements sont le résultat des efforts soutenus de mobilisation qu'ont déployés les Premières Nations et l'Assemblée des Premières Nations. Ce progrès contribue à bâtir des Premières Nations plus en santé, des gouvernements des Premières Nations et un Canada plus forts; mais le progrès ne se traduit pas par la parité. Nous devons poursuivre sur notre lancée en investissant de façon accrue afin de soutenir nos enfants et nos familles. Nous devons travailler ensemble pour appuyer notre vision et les approches de nos peuples et nos nations. Nous devons aider les Premières Nations à prendre le contrôle de la mise en oeuvre du principe de Jordan et veiller à ce que nos enfants aient un accès direct aux produits, aux soins et aux services dont ils ont besoin, peu importe où ils résident. »

Perry Bellegarde

Chef de l'Assemblée des Premières Nations

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2019, les investissements prévus par le gouvernement fédéral dans les programmes destinés aux peuples autochtones totaliseront plus de 17 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année où le gouvernement a été élu.

Depuis 2015, le gouvernement a investi près de 2 milliards de dollars dans la construction, la réparation et la mise à niveau des systèmes publics d'approvisionnement en eau dans les communautés des Premières Nations. Ces fonds ont permis de lever plus de 80 avis d'ébullition d'eau à long terme, l'objectif étant la levée de tous les avis d'ici 2021.

Afin d'aider les enfants des Premières Nations à accéder à des services sociaux et de santé importants, le budget de 2019 propose d'investir 1,2 milliard de dollars sur trois ans dans le principe de Jordan , à compter de 2019-2020.

, à compter de 2019-2020. Depuis 2016, le gouvernement a consacré 679,9 millions de dollars au financement du principe de Jordan , afin d'appuyer l'accès à des services sociaux, de santé et d'éducation qui répondent à des besoins immédiats.

, afin d'appuyer l'accès à des services sociaux, de santé et d'éducation qui répondent à des besoins immédiats. De juillet 2016 au 31 mars 2019, plus de 218 000 demandes de produits, de services et de soutien ont été approuvées pour les enfants des Premières Nations suivant le principe de Jordan . Du soutien en santé mentale, du matériel médical, des services d'orthophonie et du soutien pédagogique, entre autres, ont été offerts.

. Du soutien en santé mentale, du matériel médical, des services d'orthophonie et du soutien pédagogique, entre autres, ont été offerts. Afin de répondre aux besoins immédiats des enfants inuits qui éprouvent des difficultés à accéder à des services sociaux et de santé, le budget de 2019 prévoit un investissement de 220 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020.

La renonciation et le remboursement des prêts permettront à plus de 200 communautés autochtones de réinvestir dans leurs priorités, comme la gouvernance, les infrastructures et le développement économique, ce qui améliorera la santé et le bien-être de tous les membres de la communauté.

