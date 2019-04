La ministre Ng a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise et a annoncé des investissements dans la promotion de l'exportation et l'entrepreneuriat féminin à Vancouver et à Burnaby





La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada a expliqué comment le gouvernement fédéral aide les petites entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à conquérir de nouveaux marchés

VANCOUVER, le 25 avril 2019 Les petites entreprises représentent 98 % des entreprises canadiennes et emploient plus de 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles sont le coeur de notre économie et sont essentielles à une saine classe moyenne.

Cette semaine, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations du Canada, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Vancouver et à Burnaby pour rencontrer des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise, et leur parler des façons dont le gouvernement du Canada les aide à prospérer.

Le 23 avril, la ministre Ng a d'abord participé à une table ronde organisée par la Fondation Asie Pacifique du Canada afin de discuter des moyens à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes pour mettre à profit les accords commerciaux conclus par le Canada et ainsi exporter leurs produits vers de nouveaux marchés.

La ministre Ng a ensuite annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 2,25 millions de dollars sur trois ans pour étendre la portée du programme Export Navigator (anglais). L'annonce a été faite en partenariat avec le ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique, l'honorable Bruce Ralston, qui a a également annoncé un investissement dans cette initiative, au nom du gouvernement de la Colombie-Britannique.

La ministre Ng a ensuite annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 1,5 million de dollars au World Trade Centre Vancouver (anglais), pour que l'organisme puisse offrir son programme d'accélérateur commercial (Trade Accelerator Program - TAP [anglais]) dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Elle a ensuite participé à une discussion avec des représentants d'entreprises exportatrices. Ces investissements visant à étendre la portée du programme TAP aideront 300 PME de la Colombie-Britannique à exporter vers de nouveaux marchés.

Le 24 avril, la ministre Ng a rencontré des femmes entrepreneures et propriétaires de petite entreprise pour leur expliquer comment le gouvernement soutient leur réussite. Elle a rencontré les cofondatrices de Lunapads, une entreprise locale dirigée par des femmes qui crée des produits d'hygiène féminine réutilisables, et a annoncé un investissement pouvant atteindre 100 000 $ au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, qui aidera l'entreprise à prendre de l'expansion aux États-Unis et en Europe.

Plus tard, la ministre Ng a annoncé un autre investissement pouvant atteindre 100 000 $ au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, cette fois dans Tartine Tarts (anglais), une entreprise locale dirigée par des femmes produisant des tartelettes sucrées et salées qui sont ensuite revendues par des restaurants, des épiceries fines et des boulangeries haut de gamme de la région. Cet investissement aidera cette entreprise à prendre de l'expansion aux États-Unis.

Lors de ses rencontres avec les propriétaires de petite entreprise, la ministre Ng a fait état des nombreuses initiatives du gouvernement qui facilitent les activités des propriétaires de petite entreprise. Entre autres initiatives, le gouvernement a :

réduit le taux d'imposition des petites entreprises à 9 %, soit l'un des taux les plus bas au monde;

amené les sociétés émettrices de cartes de crédit à réduire les frais qu'elles imposent aux entreprises lorsque les clients de celles-ci utilisent des cartes de crédit;

donné accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients, grâce à la conclusion d'accords commerciaux, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui a remplacé l'ALENA;

et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui a remplacé l'ALENA; proposé un incitatif à l'investissement accéléré, qui permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande partie de leurs coûts pour les biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement a été fait;

pris l'engagement d'offrir un accès universel à Internet haute vitesse partout au Canada ;

; investi 2 milliards de dollars pour aider à doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises détenues par des femmes;

éliminé plus de 450 règles fédérales représentant un fardeau administratif pour les entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est du côté de la petite entreprise et travaille fort afin de réduire les formalités administratives et d'aider les propriétaires canadiens de petite entreprise à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises des collectivités de tout le pays réussissent, l'essor de notre économie et la création d'emplois pour la classe moyenne s'en trouvent favorisés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Il faut beaucoup de courage pour démarrer une entreprise. Les Canadiens qui se lancent en affaires y consacrent de longues heures et doivent faire face à de nombreux défis. Le gouvernement du Canada est là pour aider les propriétaires de petite entreprise, comme ceux de Vancouver, et il est résolu à les aider à réussir. C'est dans cette optique que nous avons réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises canadiennes. Celles-ci ont maintenant le taux d'imposition le plus bas au monde. Cela représente une économie annuelle allant jusqu'à 7 500 $ pour les propriétaires de petite entreprise. »

- La députée de Vancouver-Centre, l'honorable Hedy Fry

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:42 et diffusé par :