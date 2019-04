Un guide pour accroître l'utilisation du bois dans les bâtiments municipaux





QUÉBEC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cecobois a produit un guide qui vise à aider les municipalités à accroître l'utilisation du bois dans leurs bâtiments et infrastructures. Intitulé Bâtiments municipaux en bois - Guide à l'intention des municipalités, cet outil de référence qui se veut le plus complet possible présente les possibilités, les bénéfices et les bonnes pratiques en plus de donner des exemples de projets réalisés par différentes municipalités québécoises.

Avec sa centaine de pages remplies de photos ainsi que d'informations à la fois utiles et factuelles, Cecobois espère ainsi répondre aux questions que pourraient se poser les municipalités qui souhaitent intégrer davantage de bois dans la construction de leurs infrastructures. Le bois détient en effet toutes les qualités requises pour permettre de réaliser toutes les idées, même les plus novatrices.

Dans la même veine, le plus récent numéro du journal Construire en bois de Cecobois propose également un tour d'horizon de certaines réalisations municipales dans chacune des régions du Québec. Bien qu'il était impossible de couvrir tous les bâtiments, le journal a permis de donner la parole à des femmes et des hommes qui ont été des précurseurs dans la construction en bois et qui ont pu témoigner de leur fierté à l'égard de ces réalisations. Des élus ont également pu témoigner de leur expérience dans ce processus dans lequel le choix du matériau bois fait souvent toute la différence dans le produit final.

De plus en plus de bâtiments municipaux en bois au Québec

Au cours des dernières années, de nombreuses constructions se sont démarquées en la matière. Que ce soit au quai des Cageux à Québec, au Marché public de Lévis, au Stade de Soccer de Montréal ou à la Caserne 34 de Longueuil, le bois a été intégré avec succès et a généré des résultats qui ont suscité une certaine adhésion du public. Les municipalités l'ont choisi pour diverses raisons, dont ses qualités acoustiques, son apport visuel indéniable, son aspect sécuritaire et l'optimisation des coûts. Mentionnons d'ailleurs que 15 municipalités québécoises se sont vues reconnaître leur engagement à utiliser le bois dans leurs projets lors de la dernière édition des Prix d'excellence Cecobois dont le gala de remise des prix s'est tenu le 21 février dernier.

« Les municipalités désirent de meilleurs milieux de vie pour leur population. Elles veulent également attirer et retenir de jeunes familles. Pour y arriver, elles misent sur leurs infrastructures et leurs services. C'est ainsi que l'on voit pousser des bâtiments municipaux en bois aux quatre coins du Québec, et les populations sont fières de cette valorisation d'une ressource de chez nous qui contribue autant à l'économie de toutes les régions du Québec », s'enthousiasme Gérald Beaulieu, directeur du Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois).

Le bois dans la construction : plus qu'une tendance passagère!

Cet engouement des municipalités pour le bois n'est certainement pas étranger à la mise en place de la Charte du bois qui, depuis 2015, stipule que tout promoteur bénéficiant d'investissement public pour son projet de construction doit considérer le matériau bois en avant-projet. L'utilisation du bois n'est donc pas une tendance passagère, mais une évolution du marché de la construction vers un matériau aux multiples vertus. Rappelons que le bois est issu d'une ressource renouvelable en plus d'être récolté et produit localement. Le bois permet donc de réduire l'empreinte carbone des bâtiments lorsqu'il est utilisé en remplacement de matériaux plus énergivores à produire ou issus de ressources non renouvelables et d'encourager l'économie régionale.

Téléchargement

Pour télécharger le guide Bâtiments municipaux en bois - Guide à l'intention des municipalités : https://cecobois.com/publications/guide-technique/batiments-municipaux-en-bois

: https://cecobois.com/publications/guide-technique/batiments-municipaux-en-bois Pour télécharger le journal Construire en bois - Communautés engagées envers l'avenir : https://cecobois.com/publications_documents/CECO-12560_journal-batiments-municipaux_WEB.pdf

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec, notamment dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable. (www.cecobois.com)

SOURCE Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois)

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:28 et diffusé par :