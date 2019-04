Huawei impulse la finance intelligente avec la composante « AI+DATA »





- Huawei organise le Sommet mondial FSI 2019, avec ses partenaires, à Shanghai

SHANGHAI, 25 avril 2019 /CNW/ - Le Sommet mondial FSI de Huawei, édition 2019, s'est déroulé aujourd'hui à Shanghai sous le thème de « Transformation numérique holistique : prenons le pouls de la finance intelligente ». Ce rendez-vous majeur a attiré un grand public, chiffré à plus de 2 000 personnes, composé de clients du secteur financier mondial, de partenaires et d'experts issus d'institutions mondiales telles que Deloitte, la Banque industrielle et commerciale de Chine (Industrial and Commercial Bank of China), China Life Insurance, Sberbank, Erste Bank, la Bourse de Shenzhen, Bradesco, Guotai Junan Securities et Zhejiang Rural Credit. Focalisés sur les nouveaux défis auxquels le secteur des services financiers est confronté à l'ère de l'économie numérique, tous les intervenants ont fait état de leurs initiatives de transformation numérique et de leurs pratiques fructueuses, de quoi inciter aussi plus d'institutions financières à s'engager sur la voie de la transformation numérique et à prendre le virage vers la finance intelligente.

Services financiers tous azimuts : la composante « AI+DATA » au service de la finance intelligente

Dans son discours d'ouverture, Ma Yue, vice-président de Huawei Enterprise BG et président d'EBG Global Sales, a déclaré : « Le secteur des services financiers est entré dans l'ère 4.0, c'est-à-dire que les services financiers, alors qu'ils deviennent omniprésents, poussent les institutions financières à se bâtir des plateformes et des écosystèmes pour permettre la création de nouveaux modèles d'entreprise et de services. L'intelligence artificielle et les données sont devenues des facteurs d'accélération clés de l'innovation dans le secteur financier. La solution IA+Données de Huawei aide les clients à transformer leurs systèmes TIC fermés en plateformes nuagiques ouvertes. Cette transformation permet aux données d'évoluer en se muant en données volumineuses et rapides. En somme, nous aidons nos clients à construire des plateformes d'intelligence artificielle et à réaliser la finance intelligente. »

Tim Pagett, responsable FSI Asie chez Deloitte, a commenté : « Les étapes de changement sont passées de la récupération linéaire à la récupération rapide. Les données structurées et non structurées prennent rapidement de l'ampleur, si bien qu'il est crucial de pouvoir obtenir, visualiser et intégrer des données volumineuses lorsqu'on veut prendre des décisions d'affaires importantes. Dans le même temps, les changements démographiques et les entreprises numériques ont redéfini l'environnement du marché, la tendance étant celle où les clients s'attendent à une expérience numérique fluide. De ce fait, la technologie, le talent et la culture d'entreprise vont devenir tous flexibles et agiles. »

Services bancaires intelligents : la technologie financière offre une expérience ultime

Les services bancaires intelligents, à l'ère de l'économie numérique, sont en train de devenir le summum du secteur bancaire mondial. Zhang Yan, directeur général adjoint du Service de technologie chez ICBC, a fait savoir que la société s'attache à promouvoir une intégration en profondeur des banques et des écosystèmes, à remodeler la nouvelle architecture d'entreprise « tous clients, tous canaux, tous produits » pour en faire un nouvel écosystème, puis à favoriser la transformation de l'architecture TI double coeur « hôte + plateforme ouverte ». Cette focalisation vise à accélérer la transformation intelligente, inclusive et ouverte des services financiers, processus qui va engendrer un écosystème bancaire intelligent et ouvert intégrant la finance et la technologie.

« L'innovation est profondément ancrée dans l'ADN d'Erste et constitue l'un des principaux moteurs d'entreprise d'Erste Bank », a fait valoir Clemens Müller, assistant exécutif auprès du conseil d'administration d'Erste Bank. « Erste a déjà prouvé, dans le domaine du financement du commerce et de la banque de détail, qu'elle est capable de créer de A à Z des solutions de technologie financière fortement tributaires de technologies novatrices. »

Yang Gang, directeur général adjoint du Service de gestion des sciences et technologies chez Zhejiang Rural Credit, a souligné que la société intègre de nouvelles ressources numériques dans chaque maillon et chaque scénario de la chaîne de valeur des services financiers ruraux, et ce, pour prendre en charge le « dernier kilomètre des services financiers ».

Assurance intelligente : éclairages judicieux et services améliorés

Lin Zhipeng, directeur général adjoint du service de données chez China Life Insurance, a déclaré : « China Life s'est bâti une plateforme numérique de premier ordre en mobilisant par effet de levier l'architecture nuagique et la technologie d'IA. Partant, nous pouvons créer une plateforme d'entreprise numérique qui intègre les services de santé, les soins aux personnes âgées et les services financiers au coeur de l'assurance. Cette plateforme propose des services d'assurance intelligents à l'appui du développement social et économique, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie des gens. »

Titres intelligents : la transformation accélérée par une architecture intelligente innovante

Yu Huali, ingénieur en chef à la Bourse de Shenzhen, a déclaré que la bourse a accéléré la transformation de l'architecture technique en mettant la réseautique, la numérisation et l'intelligence au coeur de l'environnement financier ouvert. Les données et l'IA optimisent la maîtrise des risques, améliorent les capacités de service des plateformes de négociation et favorisent le développement sain du marché des valeurs mobilières.

Yu Feng, directeur informatique chez Guotai Junan Securities, a déclaré que la société s'est fondée sur une stratégie maison, la stratégie numérique de Guotai Junan, pour promouvoir la gouvernance des données, améliorer l'expérience client, redéfinir les processus opérationnels et actualiser les modèles d'entreprise. Ce travail nous a permis de promouvoir activement le développement d'écosystèmes de données, aidant ainsi le secteur des valeurs mobilières à réaliser sa transformation numérique.

Hall d'exposition intelligent : expérience service spécifique à chaque scénario

Huawei et ses partenaires disposent d'un hall d'exposition intelligent s'étalant sur plus de 800 mètres carrés. Les secteurs, désignés Expérience intelligente, Décisionnel intelligent, Architecture intelligente et Recherche fondamentale, présentent des solutions financières, intelligentes et complètes, en offrant une expérience service adaptée à chaque scénario.

Expérience intelligente : des comptoirs sans surveillance, un service client intelligent et des services bancaires numériques mettent tous en évidence les applications novatrices de Huawei dans les domaines de l'IdO et de la sécurité intelligente. Ce secteur montre comment Huawei aide les institutions financières à favoriser leurs relations avec leurs clients et à leur offrir une expérience service ultime.

Décisionnel intelligent : les solutions et produits intelligents et hautes performances de Huawei, à vocation analyse de données, tels que le contrôle intelligent des risques, l'entrepôt de données convergentes et AI Fabric, appuient les opérations et la prise de décision efficaces des institutions financières.

Architecture intelligente : l'architecture innovante dite « un nuagique + trois réseaux » démontre en quoi Huawei peut aider les clients du monde des finances à bâtir des architectures TIC intelligentes ouvertes et évolutives, et à lancer rapidement des services. Les solutions de banque virtuelle, de nuagique d'assurances et d'enquêtes de solvabilité axées sur des chaînes de blocs montrent comment HUAWEI CLOUD satisfait aux exigences de sécurité, de conformité et de fiabilité.

Recherche fondamentale : ce secteur met en valeur les atouts de Huawei dans les domaines de l'IA, des puces, de l'IdO et de la 5G, en matière de R et D, et invite les visiteurs à faire l'expérience des applications 5G.

En se fondant sur la stratégie « Plateforme + IA + Écosystème », Huawei Enterprise Business, une division spécialisée dans les offres aux entreprises, s'associe à des partenaires pour fournir une connectivité et une intelligence omniprésentes et intégrer de nouvelles TIC, via la plateforme numérique, afin d'aider les administrations publiques et les entreprises à réaliser la transformation numérique. Plus de 700 villes dans le monde entier et 211 des 500 sociétés figurant au classement Fortune Global, dont 48 parmi les 100 premières, ont choisi Huawei comme partenaire de leur transformation numérique.

Huawei continue de travailler avec les institutions financières, les instituts de recherche et les développeurs de logiciels indépendants dans le monde entier, et ce, de première importance, pour accélérer la transformation des institutions financières. Huawei a desservi plus de 1 000 institutions financières, dont 20 des 50 plus grandes banques du monde.

Le Sommet mondial FSI de Huawei 2019 a lieu à Shanghai du 24 au 25 avril. En savoir plus sur https://e.huawei.com/topic/finance2019/en/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/876603/Ma_Yue.jpg

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:26 et diffusé par :