Près de 85 000 voyageurs choisissent VIA Rail pendant le long week-end de Pâques





FAITS SAILLANTS

Du 18 au 23 avril 2019 :

RÉSEAU PANCANADIEN DE VIA RAIL

Trajet le plus populaire: Ottawa - Toronto

- Hausses d'achalandage les plus marquées sur le corridor Québec- Windsor : Montréal-Québec (15 %), Ottawa-Québec (11,6 %) et Kitchener - Toronto (9,8 %)

: Montréal-Québec (15 %), Ottawa-Québec (11,6 %) et - (9,8 %) Hausse des revenus de 24,7 % et de l'achalandage de 8,9 % sur les trajets hors-Corridor (trains longs parcours Toronto - Vancouver et Montréal- Halifax et trains régionaux)

- et Montréal- et trains régionaux) Jour le plus achalandé: le jeudi 18 avril

MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Poursuivant sur sa longue lancée de plusieurs trimestres d'augmentation de ses revenus, VIA Rail Canada (VIA Rail) a affiché un solide rendement pour la période du long week-end de Pâques. Les revenus voyageurs ont en effet été de 8,8 % plus élevés qu'au congé pascal de 2018. La Société a ainsi affiché son meilleur rendement en dix ans.

Des quelque 85 000 voyageurs qui ont choisi VIA Rail pour leurs déplacements, plus de la moitié ont pris place à bord des nombreux trains parcourant l'Ontario, notamment entre Ottawa et Toronto, où dix départs par jour sont offerts dans chaque direction. Quant aux déplacements interprovinciaux, 29 % des gens ont voyagé en partance de l'Ontario vers une destination du Québec et vice-versa, plus particulièrement sur les segments Montréal-Toronto, et Montréal-Ottawa. En six jours, les trains de VIA Rail ont parcouru une distance totale de 28 millions de kilomètres.

Parmi les segments les plus achalandés, notons les hausses marquées de ce long week-end entre Montréal et Québec, entre Ottawa et Québec, de même qu'entre Kitchener et Toronto, où les voyageurs ont choisi le train plutôt que leur voiture pour s'offrir une escapade printanière confortable et sans souci avec leur famille ou leurs amis.

« Notre plan de transformation continue de porter ses fruits, alors que nous visons à mener les Canadiens vers un avenir plus durable. Ces résultats témoignent d'un engouement croissant pour les voyages en train et de notre volonté d'offrir aux voyageurs une alternative verte et judicieuse au transport routier et une expérience de voyage facile, responsable et agréable. C'est la contribution de VIA Rail à l'avenir du Canada et des collectivités qui le composent. Je salue les efforts soutenus et le dévouement remarquable de nos employés, à qui revient une bonne partie des succès de VIA Rail », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : Le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:23 et diffusé par :