Profitez de l'été à Mont-Tremblant avec Porter Airlines





TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Les vols de Porter Airlines à Mont-Tremblant, au Québec, sont de retour juste à temps pour profiter des plaisirs de l'été. Le service saisonnier commencera le 21 juin et se terminera le 22 septembre 2019. Des vols seront offerts jusqu'à quatre fois par semaine, du 28 juillet à la fête du Travail, et deux fois par semaine pour le reste de la saison.

Les passagers pourront se rendre de l'aéroport Billy Bishop de Toronto à l'aéroport international de Mont-Tremblant sans escale en seulement 70 minutes. Pour connaître l'horaire complet et les modalités de réservation, allez à www.flyporter.com ou communiquez avec votre agence de voyages.

Le village pittoresque se transforme durant les mois d'été. Avec ses grands espaces verts et ses 400 lacs et ruisseaux, Mont-Tremblant offre une abondance de paysages extérieurs. Les voyageurs peuvent s'adonner à une foule d'activités en plein air, dont la randonnée, l'escalade, le vélo de montagne, le golf et des activités nautiques. On y trouve également un éventail de divertissements et d'activités, dont le Festival international de blues de Mont-Tremblant (5-14 juillet), Wanderlust (22-25 août) et l'Iron Man (18 août).

Des vols de correspondance à partir de plusieurs destinations desservies par Porter au Canada et aux États-Unis sont également disponibles.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Muskoka (en Ontario), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud), et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à www.porterescapes.com, ou composez le (855) 372-1100 pour plus de précisions. Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 10:15 et diffusé par :