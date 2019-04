NTT Group augmente le capital de NTT Global Data Centers Corp. pour consolider davantage son segment Centre de données





NTT Communications Corporation (NTT Com), l'entreprise de solutions TIC et de communications internationales au sein de NTT Group (TOKYO : 9432), NTT Urban Development Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation), et NTT Finance Corporation, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient augmenté leur capital dans NTT Global Data Centers Corporation (NTT GDC), une filiale traitant à un niveau international et centralisé de la construction, de la gestion et du commerce de gros des équipements pour les centres de données, de NTT Group. NTT GDC est ainsi capitalisée à hauteur de 1,25 milliard JPY, dont 60 % des parts seront détenues par NTT Com. Trois autres sociétés de NTT Group ont nouvellement acquis des parts de NTT GDC. Il s'agit de NTT Urban Development Corporation (pour 20 %), NTT Corporation (10 %), et NTT Finance Corporation (10 %), toutes à la date d'aujourd'hui.

NTT GDC supervise les fonctions d'investissement et de propriété des actifs, pour la construction des centres de données. Créée l'an dernier, la société a accru la capacité de NTT Group pour répondre à la demande croissante de centres de données, et consolider davantage les activités des centres de données, de NTT Group.

À l'avenir, ces quatre sociétés soutiendront NTT GDC pour réaliser des investissements efficaces et flexibles, ainsi que financer et soutenir les systèmes opérationnels liés aux activités des centres de données, en visant à respecter les spécifications de service normalisées mondialement et la gestion de contrat centralisée pour les clients mondiaux.

Basée à Tokyo, NTT GDC est dirigée par le PDG Ryuichi Matsuo, actuellement responsable des Services de centres de données, pour NTT Com.

