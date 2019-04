La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient la réalisation de l'exposition permanente de la Halte marine de La Pocatière





LA POCATIÈRE, QC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de La Pocatière est très heureuse d'annoncer la contribution de 43 650 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement destinée à la réalisation de l'exposition permanente de la Halte marine.

La Halte abordera cinq thématiques, chacune présentée dans un îlot d'interprétation, soit les plantes comestibles, la vie dans les marelles, le paysage géologique, l'histoire de la région et les oiseaux. Pour mieux comprendre et apprécier l'environnement majestueux dans lequel ils se trouvent, les visiteurs auront l'occasion d'amorcer leur expérience en parcourant l'exposition permanente à l'intérieur. Ils y découvriront les particularités de la région et seront invités à poursuivre leur aventure au-delà des murs, grâce aux indices laissés sur place.

« La Ville de La Pocatière a toujours été sensible à la question environnementale, et cette préoccupation nous amène maintenant à protéger le marais salé de la Grande-Anse situé à proximité de la Maison du Kamouraska. La sensibilisation du public s'effectuera notamment grâce à l'exposition permanente portant sur ce magnifique milieu naturel. Nous remercions la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement de se joindre à nous dans la réalisation de ce projet d'envergure », affirme Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière.

Le projet reçoit un appui solide du milieu municipal, éducationnel, touristique et communautaire. Le cégep de La Pocatière est un partenaire important, les enseignants du programme de bioécologie offrant leur soutien au contenu d'interprétation de l'exposition permanente et leur expertise dans l'élaboration de la deuxième phase, qui se concrétisera en 2020. Celle-ci comprendra des activités organisées dans le marais ainsi que des activités pédagogiques adaptées à tous les niveaux scolaires afin de favoriser l'adhésion des enseignants au projet, tant en classe que sur le site de la Halte.

L'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) joue également un rôle important par son implication en développement durable, par son expérience en animation ainsi que par la conception d'outils de sensibilisation et d'information en lien avec les thèmes abordés dans l'exposition de la Halte. Ces outils faciliteront le partage de connaissances et l'engagement de la collectivité. Enfin, mentionnons l'implication des Archives de la Côte-du-Sud, particulièrement pour le développement de la zone historique.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2018, la Fondation a accordé plus de 15 millions de dollars à 284 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 51 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

SOURCE Fondation Hydro-Québec pour l'environnement

