/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera les villes de Surrey et Langley/





SURREY, BC, le 24 avril 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Surrey et Langley pour visiter des projets qui ont bénéficié d'un financement du gouvernement du Canada visant les infrastructures, et pour faire une annonce importante en matière d'infrastructure.

Date : le jeudi 25 avril 2019

10 h 45

Le ministre Champagne visitera le Musée de Surrey

OUVERT AUX MÉDIAS

17710, avenue 56a

Surrey (Colombie-Britannique)

13 h

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure

OUVERT AUX MÉDIAS

Extrémité de la 83rd Avenue

Langley (Colombie-Britannique)

* Directions : Accéder à la 83rd Avenue par la 212th Street, puis continuer vers l'est sur la 83rd Avenue jusqu'au bout de la route. Le stationnement est limité.

SOURCE Infrastructure Canada

