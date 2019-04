Le gouvernement du Canada annonce un partenariat pour aider à sensibiliser les Canadiens aux risques pour la santé liés aux changements climatiques





Le projet présentera des données scientifiques pratiques sur un site Web interactif.

WINNIPEG, le 25 avril 2019 /CNW/ - Les phénomènes météorologiques violents, les feux de forêt et la fumée liés aux changements climatiques sont à la hausse et constituent quelques?unes des façons dont les changements climatiques menacent la santé des Canadiens. Les changements climatiques sont également de plus en plus souvent reconnus comme un facteur clé dans les zoonoses graves, les maladies d'origine alimentaire, les maladies d'origine hydrique et les nouvelles maladies à transmission vectorielle.

Aujourd'hui, le député Terry Duguid, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, annonce que Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada verseront 600?000 $ au Prairie Climate Centre pour qu'il mette à la disposition des Canadiens des renseignements sur la santé liés au climat. Ces renseignements seront fournis au moyen d'un nouveau portail sur la santé, l'Atlas climatique du Canada, un site Web intéressant qui combine la science du climat, la cartographie et la narration d'histoires pour faire connaître aux Canadiens l'enjeu mondial que représentent les changements climatiques. L'Atlas climatique du Canada a facilité la collecte et la présentation de plus de 1?800 projets dans des collectivités partout au Canada, notamment des investissements dans l'énergie propre et renouvelable, l'efficacité énergétique, le transport en commun, les technologies propres et les infrastructures résilientes.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada poursuivent leurs recherches sur les effets des changements climatiques sur la santé des Canadiens. La publication de cette information au moyen de l'Atlas climatique du Canada aidera les Canadiens à prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé dans un climat en évolution.

Citations

«?Les effets des changements climatiques vont bien au?delà du temps qu'il fait dehors. Puisque les changements climatiques augmentent les risques pour la santé des Canadiens, l'Atlas climatique du Canada, une ressource en ligne, aidera à fournir aux Canadiens l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé.?»

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?C'est un honneur de travailler avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour élargir l'Atlas climatique du Canada afin de sensibiliser les Canadiens aux effets des changements climatiques sur la santé et à ce que nous pouvons faire pour relever les défis et trouver des solutions utiles dans nos collectivités.?»

M. Ian Mauro

Codirecteur, Prairie Climate Centre

Les faits en bref

L'augmentation récente des températures dans le sud du Canada pourrait avoir une incidence sur l'expansion rapide des tiques porteuses de la maladie de Lyme et d'autres maladies. Selon des études, la température est l'un des facteurs essentiels qui déterminent où et à quel rythme la population des tiques peut s'établir.

pourrait avoir une incidence sur l'expansion rapide des tiques porteuses de la maladie de Lyme et d'autres maladies. Selon des études, la température est l'un des facteurs essentiels qui déterminent où et à quel rythme la population des tiques peut s'établir. La fumée des feux de forêt diffère de la pollution atmosphérique causée par les émissions industrielles. L'air enfumé rend la pénétration de l'oxygène dans les poumons plus difficile et peut causer une réponse immunitaire qui crée de l'inflammation dans tout le corps.

Des 600?000 $ que le gouvernement du Canada verse au Prairie Climate Centre pour l'Atlas climatique du Canada, 500?000 $ seront versés par le Fonds du programme de maladie infectieuse et de changements climatiques de l'ASPC sur quatre ans. Ce fonds vise à s'attaquer aux répercussions des changements climatiques sur la santé humaine au Canada en :

verse au Prairie Climate Centre pour l'Atlas climatique du , 500?000 $ seront versés par le Fonds du programme de maladie infectieuse et de changements climatiques de l'ASPC sur quatre ans. Ce fonds vise à s'attaquer aux répercussions des changements climatiques sur la santé humaine au en : Renforçant la capacité de réagir aux risques croissants posés par les maladies infectieuses d'origine animale, alimentaire, vectorielle et hydrique qui découlent du climat?;



Veillant à ce que les Canadiens et les professionnels de la santé aient accès à de l'information précise et actuelle pour les aider à mieux comprendre les risques et à prendre des mesures pour prévenir les infections?



Améliorant la capacité d'adaptation et la résilience aux effets des maladies infectieuses liées aux changements climatiques sur la santé grâce à des activités de surveillance et de contrôle et à un meilleur accès aux outils d'éducation et de sensibilisation.

Quant aux 100?000 $ restants, ils proviennent d'un investissement ponctuel de Santé Canada dans le cadre de son Programme de contribution pour le renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques et d'adaptation sanitaire. Ce programme appuie des projets visant à améliorer la santé humaine et à la protéger contre les effets des changements climatiques.

Liens connexes

L'Atlas climatique du Canada

Document d'information : Fonds du programme de maladie infectieuse et de changements climatiques

