Avis aux médias - La ministre Tassi se rendra à Mississauga pour souligner l'engagement du gouvernement du Canada envers les aînés

L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation; M. Todd Goudy, député provincial de Melfort; M. Rick Lang, maire de Melfort; Mme Louise Schweitzer, directrice générale de...

Le gouvernement du Canada continue de faire croître la classe moyenne et d'aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie au moyen de mesures de soutien supplémentaires pour les travailleurs à faible revenu. En début d'année, le gouvernement du...