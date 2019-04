David Sobey, président émérite de Sobeys inc., et Donald Sobey, président émérite d'Empire Company Limited, reçoivent le prix Hommage du Grand Prix canadien 2019 du CCCD au nom de la famille Sobey





Une famille propriétaire d'épiceries canadiennes est honorée pour l'excellence de son service à l'industrie et aux communautés qu'elle sert

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer que la famille Sobey est lauréat du prix Hommage du Grand Prix canadien 2019 du CCCD.

Le prix Hommage du Grand Prix canadien 2019 du CCCD souligne les réalisations des personnes ou des familles qui ont apporté un service et un dévouement exceptionnels au secteur du commerce de détail et d'épicerie au Canada. Les lauréats reflètent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Ils ont montré un engagement de longue date envers la croissance et l'innovation de leur entreprise, les communautés qu'ils servent et la philanthropie.

La société d'épicerie de détail Sobeys a débuté modestement en 1907 à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, lorsque J. W. Sobey a commencé à livrer de la viande avec une charrette tirée par un cheval. Bien que Sobeys ait connu une croissance extraordinaire au cours du dernier siècle, elle doit son succès à ses valeurs fondamentales, à son approche locale, à son lien profond avec la communauté et à son engagement envers le client.

Le fils de J. W., Frank H. Sobey, et son frère Harold ont transmis l'importance des valeurs et des principes fondamentaux que David, Donald et leur défunt frère Bill ont portés avec eux pendant toutes ces années. Depuis plus de cinq générations, les membres de la famille participent activement à l'édification de la société Sobeys en une chaîne nationale devenue l'un des employeurs les plus respectés et les plus admirés au Canada.

Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 112 ans, la famille Sobey a développé une culture de la philanthropie et de l'engagement communautaire au sein de la société Empire Company Limited et de ses employés. Elle est un promoteur infatigable de l'éducation postsecondaire, des progrès en matière de soins de santé et des arts visuels au Canada.

« Le CCCD est honoré de décerner le prix Hommage du Grand Prix canadien 2019 à la famille Sobey », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. « La famille a joué un rôle important dans la croissance de l'entreprise, faisant preuve sans relâche d'une passion exceptionnelle pour servir ses clients, ses employés et la communauté en général. »

La famille Sobey rejoint une liste distinguée d'anciens lauréats de l'ensemble du Canada, notamment Paul Higgins Jr. et Michael Higgins, coprésidents de Mother Parkers Tea & Coffee, Anthony Longo, président et chef de la direction de Longo, et la famille Longo ainsi que Cindy et Tina Lee de T&T Supermarkets.

Le prix Hommage du Grand Prix canadien 2019 sera remis à David et Donald Sobey et la famille Sobey lors du gala du Grand Prix canadien des produits nouveaux le 29 mai 2019 au Centre des congrès de Toronto, de 17 h à 20 h HE. Pour plus d'informations et pour réserver des billets, visitez le rccgrandprix.ca/fr/billets-gala.

Le gala du Grand prix canadien des produits nouveaux clôturera le deuxième jour du plus important congrès sur le commerce de détail au Canada, STORE2019. Les représentants des médias sont également invités à assister au congrès STORE 2019 qui aura lieu les 28 et 29 mai 2019. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le storeconference.ca/tickets.

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau d'environ 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses bannières de détail, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Farm Boy et Thrifty Foods, les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 125 000 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter le corporate.sobeys.com/fr/.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

95 % des détaillants qui vendent des produits alimentaires sont membres du CCCD. Ils fournissent des services essentiels et sont des employeurs importants au sein des communautés, grandes et petites, à travers le pays. Ils possèdent des gammes de marques privées reconnues et offrent des produits dans l'ensemble des catégories alimentaires.

