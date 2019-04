Kavalan remporte des prix prestigieux lors des premiers concours de 2019





TAIPEI, Taïwan, 25 avril 2019 /CNW/ - Parmi les premiers prix décernés à la distillerie Kavalan cette année, mentionnons les prix « Gold » remportés par les produits Kavalan Gin et Distillery Select, deux nouveaux spiritueux lancés l'an dernier.

Concours international de spiritueux de San Francisco (San Francisco World Spirits Competition [SFWSC])

Le Vinho Barrique Cask Strength, vendu sous le nom de série « Cask Strength » aux États-Unis seulement et sous le nom de série « Solist »* dans le reste du monde, a remporté une médaille « Platinum » dans le cadre du SFWSC. Il s'agit de la médaille la plus prestigieuse du concours, en effet, celle-ci est décernée uniquement aux spiritueux ayant remporté un « Double Gold » lors de trois concours consécutifs.

Un représentant du SFWSC a déclaré ce qui suit au sujet de la médaille « Platinum » : « le fait de la recevoir signifie que votre spiritueux est près du sommet absolu dans sa catégorie! »

Platinum

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Double Gold

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Gold

Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Prix Malt Maniacs (Malt Maniacs Awards [MMA])

Dans le cadre du concours des MMA, Kavalan a reçu un prix dans chaque catégorie du programme où l'un de ses produits était en lice. Les juges ont désigné deux produits Kavalan, soit l'Oloroso Sherry Cask et le Kavalan Port Cask (vendus sous le nom de série « Solist »), comme grands gagnants en leur décernant le prix « Supreme Winner ».

Le juge Tim Puett, des États-Unis, a déclaré que le Solist Sherry Cask de Kavalan était « un sherry de la vieille école, dont le goût rappelle celui des vieux whiskys Speyside ».

Olivier Humbrecht, de la France, a dit qu'il s'agissait d'un « sherry doux et foncé; rond et équilibré; un grand classique raffiné; fabuleux ».

Krishna Nukala, de l'Inde, a employé les termes suivants : « bouquet classique, riche et complexe; extrêmement doux et épais; une finale de sherry brillamment sucrée qui enveloppe les papilles ».

Patrick Brossard, organisateur des MMA, a déclaré : « comme lors des éditions précédentes, Kavalan a encore gagné, même si certains juges ont changé. Cela témoigne de l'excellente qualité de leurs "single casks" de la série Solist. »

Prix « Supreme Winner »

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Catégorie « Ultra Premium »

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Catégorie « Premium »

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Prix World Gin (World Gin Awards [WGA])

Gold

Kavalan Gin

* La série primée « Solist » de Kavalan est vendue sous le nom de série « Cask Strength » seulement sur le marché américain, pour des raisons de marque de commerce.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan dans le comté de Yilan est pionnière dans l'art du whisky « single malt » à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, prend source dans les eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises fraîches de mer et de montagne. Ces éléments s'allient pour créer l'onctuosité caractéristique des produits Kavalan. La distillerie doit son nom à l'ancienne appellation du comté de Yilan et s'appuie sur environ 40 années de production de boissons sous la direction de sa société mère, King Car Group. Offerts dans plus de 70 pays, nos produits ont remporté plus de 320 distinctions d'or ou plus prestigieuses lors des concours les plus chaudement disputés de l'industrie. Visitez le site www.kavalanwhisky.com .

Personne-ressource pour les médias

Kellie Du

886-3922-9000 (poste 7165)

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/876652/Kavalan_Distillery_Awards.jpg

