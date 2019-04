La ministre Blais annonce une bonification du soutien financier offert aux Tables régionales de concertation des aînés du Québec





QUÉBEC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, est heureuse d'annoncer une hausse de l'aide financière versée aux Tables régionales de concertation des aînés (TRCA) du Québec et à la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés (CTRCAQ). Celle-ci atteindra 7, 7 M$ d'ici 2023.

Ainsi, le soutien financier offert à chacune des TRCA sera porté à près de 400 000 $ d'ici 5 ans, ce qui correspond à une hausse de 20 % de leur budget. Cette hausse permettra aux TRCA de déployer leurs efforts pour offrir aux personnes âgées un lieu régional d'échanges, de concertation et de partenariat afin de faire connaître leurs besoins et de repérer les enjeux qui les concernent et qui touchent particulièrement leur territoire. Les aînés pourront donc concrètement bénéficier de cette décision du gouvernement, dès cette année.

Pour sa part, la CTRCAQ bénéficiera d'une subvention qui atteindra plus de 910 000 $ d'ici 2023. L'ajustement à la hausse contribuera à renforcer son rôle d'organisme national de référence auprès des différentes instances, tant gouvernementales que municipales.

Citation :

« Je suis ravie d'annoncer cette hausse du soutien financier offert aux Tables régionales de concertation des aînés du Québec et d'ainsi consolider leur rôle important dans chacune des régions du Québec. Leur dynamisme et leur engagement profond favorisent le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons qu'il y a une TRCA dans chacune des 18 régions administratives du Québec. La CTRCAQ assure la coordination du réseau des tables régionales.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 09:15 et diffusé par :