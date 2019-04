Avis aux médias - Invitation au vernissage de l'exposition Femmes de papier





KINGSEY FALLS, QC, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cascades, chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écologiques, invite les représentants des médias au vernissage de l'exposition Femmes de papier. Produite par le centre d'histoire de l'industrie papetière Boréalis, cette exposition interactive et touchante propose un point de vue féminin sur une industrie traditionnellement masculine. Femmes de papier sera présentée par Cascades du 3 mai au 16 juin 2019, au Pavillon des loisirs de Kingsey Falls.

Partenaires et employés se joindront à M. Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, pour rendre hommage à ces femmes de papier.

Un cocktail suivra. Il y aura prise d'images pour les médias. Des entrevues individuelles seront également possibles.

Date : Le jeudi 2 mai 2019



Heure : 17 h



Endroit : Pavillon des loisirs de Kingsey Falls 2, rue Pinard

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

