EasyVista annonce sa série de conférences utilisateurs au niveau mondial, qui réunira cette année les leaders IT sur le thème « Comment transformer les services en entreprise pour accompagner les nouvelles méthodes de travail ? »





Le groupe EasyVista, leader mondial du Service Management, annonce aujourd'hui les étapes de sa tournée annuelle mondiale de conférences EV Connect, qui débutera à Austin (Texas) les 1er et 2 octobre 2019 et se poursuivra ensuite en Europe. EV Connect 2019 sera l'occasion pour les clients, prospects et partenaires d'EasyVista d'assister à différentes présentations et ateliers portant sur les technologies intelligentes d'automatisation des services et les bénéfices induits par leur utilisation en entreprise.

L'agenda des conférence EV Connect 2019 sera le suivant :

Amérique du Nord : les 1 er et 2 octobre à Austin, Texas

: les 1 et 2 octobre à Austin, Texas Espagne : le 10 octobre à Madrid

: le 10 octobre à Madrid Portugal : le 17 octobre à Lisbonne

: le 17 octobre à Lisbonne Italie : le 24 octobre à Milan

: le 24 octobre à Milan France, siège mondial d'EasyVista : le 21 novembre à Paris

Cette tournée de deux mois sera ponctuée, tant aux États-Unis qu'en Europe, de conférences et d'ateliers thématiques illustrant les moyens et technologies pour augmenter et automatiser le service aux clients et aux collaborateurs de l'entreprise.

Cet événement permettra d'échanger autour de la transformation de fonctions critiques du support utilisateur comme du service client en se focalisant sur la création de valeur et l'amélioration de l'expérience client dans un monde aujourd'hui totalement digitalisé.

Lors de ces conférences, les experts EasyVista partageront les bonnes pratiques et retours d'expériences en matière de déploiement de projets et solutions orientés services, afin de toujours mieux répondre aux besoins des clients et d'améliorer l'expérience utilisateur, dans un environnement de travail et un contexte technologique en constante évolution.

« EasyVista s'engage à aider ses clients à moderniser leurs stratégies de services fournis aux collaborateurs et clients : cela fait partie intégrante de l'effort de transformation digitale d'une entreprise », déclare Sylvain Gauthier, PDG d'EasyVista. « EV Connect est une formidable opportunité pour les leaders IT de découvrir les dernières solutions d'automatisation intelligente d'EasyVista - en matière de Service Management, Self Help, gestion intelligente des connaissances, IA, assistants virtuels et de Micro Apps - qui peuvent les aider à réussir la transformation des services délivrés à leurs collaborateurs et/ou clients, une transformation devenue incontournable dans le monde digitalisé actuel. »

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez visiter le site sur www.easyvista.com/evconnect-conference

À propos d'EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.

