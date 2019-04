Extension du réseau large bande entièrement optique de Bell MTS à Carman





Accès au service Internet Fibe Gigabit et au service Télé Fibe de prochaine génération

CARMAN, MB, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bell MTS et la ville de Carman ont annoncé aujourd'hui leur projet d'étendre le réseau large bande entièrement optique de Bell MTS à quelque 1 600 résidences et entreprises de l'agglomération.

Ces liaisons optiques directes permettront à la communauté de la vallée du Pembina d'avoir accès au service Internet Fibe Gigabit de Bell MTS, ainsi qu'au service de télévision novateur Télé Fibe, avec une qualité d'image 4K et des fonctions de visionnement exclusives.

« La ville de Carman est très heureuse de s'associer à Bell MTS pour étendre les connexions large bande de haute qualité aux personnes qui vivent, travaillent et séjournent dans notre collectivité, a déclaré Brent Owen, maire de Carman. L'accès à un service Internet haute vitesse est une priorité pour Carman, et l'investissement de Bell MTS aura des retombées économiques significatives pour la collectivité et nous aidera à suivre l'évolution technologique. »

« Nous sommes fiers d'offrir les services large bande les plus évolués qui soient aux consommateurs et aux entreprises de la ville de Carman, a affirmé Dan McKeen, vice-président exécutif, Bell MTS et région Ouest. Notre plan d'investissement d'un milliard de dollars au Manitoba continue d'offrir aux collectivités de la province de nouvelles occasions de participer à l'essor de l'économie numérique. »

Entièrement financée par Bell MTS, l'expansion du réseau comprend l'installation d'environ 40 kilomètres de nouvelle fibre dans les résidences et les commerces de Carman. Les premières connexions clients sont prévues plus tard cette année.

Pour en savoir plus sur les services Fibe de Bell MTS, visitez BellMTS.ca/Internet ou BellMTS.ca/Business.

À propos de la ville de Carman

Située au sud-ouest de la ville de Winnipeg, à moins d'une heure de route de celle-ci, Carman se trouve à proximité de la métropole tout en offrant un environnement rural très uni où il fait bon vivre. La prospérité économique de notre ville, qui compte plus de 3 000 résidents, s'appuie sur un secteur agricole en plein essor. Nos habitants sont animés d'un fort sentiment d'appartenance à la communauté, et nous proposons un paysage culturel des plus diversifiés, que l'on peut venir découvrir à notre foire agricole renommée ou à l'un de nos événements communautaires annuels, qui se comptent par centaines.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Première entreprise canadienne de multimédia, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques au Manitoba et partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

