Programme d'aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants - Montréal invite les jeunes à participer à l'aménagement de la ville





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif, Mme Nathalie Goulet, est fière d'annoncer le nouveau Programme d'aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants. Ce programme permettra d'aménager des espaces dédiés et conçus par la jeunesse montréalaise.

« Actuellement, les interventions en aménagement pour les enfants se résument à la signalisation et aux mesures de sécurisation autour des écoles. Mais, les enfants désirent une ville où ils peuvent jouer dans des lieux dessinés par eux et qui leur sont destinés. Il est important pour nous de donner à la jeunesse montréalaise l'espace et les conditions nécessaires pour se développer, pour s'amuser et pour rêver. C'est pourquoi nous innovons avec un programme qui implique les enfants davantage et qui permettra de concevoir des projets qui répondent à leurs rêves », a mentionné Mme Nathalie Goulet.

Le programme a pour objectif de développer des projets novateurs, animés, actifs, ludiques et inclusifs où les enfants participeront à l'aménagement urbain, par exemple dans le design ou l'idéation de l'espace, et qui placera la jeunesse au coeur des priorités.

Une enveloppe budgétaire de 3 M$ sur trois ans a été prévue pour offrir un soutien aux projets des arrondissements qui devront viser les espaces publics ainsi que les parcours scolaires de propriété municipale pour inciter, notamment, les enfants à bouger.

« Ce nouveau programme permettra à la Ville de développer des projets mieux adaptés aux besoins des enfants », a déclaré Mme Goulet.

Le programme d'aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants sera lancé au mois de mai 2019.

