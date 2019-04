Les victimes et les survivants se réunissent à l'occasion de la Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies et Veille à la chandelle de MADD Canada





OAKVILLE, Ontario, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les victimes et les survivants de la conduite avec facultés affaiblies se rassembleront à la lueur de plusieurs rangées de bougies commémoratives à l'occasion de la Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir de MADD Canada qui aura lieu samedi en soirée à Toronto.



Pour les victimes et les survivants, cette veille est une occasion privilégiée de rendre hommage aux êtres chers tués ou blessés à cause de la conduite avec facultés affaiblies et de reconnaître leurs propres blessures. Durant la cérémonie, des photos des victimes et des survivants sont projetées sur écran géant pendant que des hommages sont lus à voix haute et qu'une chandelle est allumée pour chacun d'eux.

Les médias de la région de Toronto sont les bienvenus à la Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir (veuillez confirmer votre présence).

Date : Samedi 27 avril Heure : 19 h 30 à 21 h Lieu : Académie du Groupe financier BMO, 3550, avenue Pharmacy, Scarborough, Ontario

Cette cérémonie profondément touchante et chargée d'émotions est un des événements phares de la Conférence nationale pour les victimes de la conduite avec facultés affaiblies qui se tiendra du 26 au 28 avril.

Plus de 200 victimes et survivants sont attendus à cette conférence qui leur offre notamment l'occasion de se raconter, d'apprendre de nouvelles stratégies pour les aider à composer avec ce qu'ils vivent et de découvrir qu'ils ne sont pas seuls face à leur perte. Les présentations des conférenciers et les ateliers sont une source de soutien, d'espoir, de solidarité et de ressources pour aider les victimes et les survivants à composer avec les pertes et les blessures subies en raison de la conduite avec facultés affaiblies. Différents thèmes seront abordés dont, notamment : survivre à la perte, vivre avec les blessures, le système de justice pénale, les droits des victimes et la gestion de la colère. Une série de sessions spécialisées pour les jeunes est également au programme?; celles-ci s'adressent tout particulièrement aux personnes âgées de 15 à 24 ans et abordent les défis particuliers auxquels font face les jeunes victimes et survivants plongés dans le deuil. Finalement, un cercle de prière autochtone traditionnel est prévu pour le samedi.

«?Notre conférence crée un lieu où les victimes et les survivants peuvent se sentir en sécurité et à l'aise pour parler de leurs pertes et de leur deuil, apprendre des autres, s'entraider et obtenir des informations et des ressources pour les aider dans leur parcours de guérison, a expliqué Steve Sullivan, MADD Canada, directeur des services aux victimes. Les pertes, les blessures et le chagrin de nos délégués ne sont que trop réels et rien ne peut changer ce qui leur est arrivé. Toutefois, année après année, ils nous disent que le simple fait d'être avec d'autres victimes et survivants leur apporte du réconfort et du courage.?»

MADD Canada tient à remercier Impact Auto Auctions, PIA Law, le ministère de la Justice du Manitoba, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve-et-Labrador, et le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador de leur appui à cette conférence.



La conduite avec facultés affaiblies tue des centaines de personnes et fait des dizaines de milliers de blessés chaque année au Canada?; il est donc impératif d'assurer la continuité des services de soutien et d'aide aux victimes et aux survivants. MADD Canada offre une gamme de services : soutien émotionnel, accompagnement dans le système de justice pénale, soutien à l'élaboration d'une déclaration de la victime, aiguillage vers des ressources communautaires, groupes de soutien, ainsi que des hommages et cérémonies commémoratives à la mémoire des victimes et des survivants de la conduite avec facultés affaiblies.

Pour en savoir davantage au sujet de la conférence, consultez :

https://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/la-conference-nationale-des-victimes-de-la-conduite-avec-facultes-affaiblies/?lang=fr

