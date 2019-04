Club Coffee étend les innovations en matière de produits compostables





TORONTO, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Club Coffee, leader dans le domaine des dosettes de café à usage unique composées de matières végétales, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle dosette compostable compatible avec la gamme de machines à café Nespresso Original et passe maintenant à un emballage compostable pour ses dosettes à usage unique. Ces nouvelles innovations sont alimentées par la croissance de 40 % des ventes de dosettes compostables de marques nationales. Le message des consommateurs est clair : ils ne veulent plus de plastique.



En tant que première entreprise en Amérique du Nort à avoir développé des dosettes d'origine végétale certifiées BPI, Club Coffee est devenue un partenaire clé de marques comme Ethical Bean, Jumping Bean, Muskoka Roastery, Melitta Canada, McCafé et Le Choix du Président® pour leur choix de produits à usage unique compostables.

Le succès commercial des dosettes de café d'origine végétale compostables de Club Coffee a mené à l'expansion des marques nationales. Des données récentes de Nielsen recueillies en 2018 montrent une augmentation de 40 % des ventes de dosettes compostables de marques nationales. Cette croissance indique une forte demande d'options écologiques de la part des consommateurs afin de substituer les plastiques à usage unique.

« Avec les consommateurs qui se retournent contre les dosettes et autres produits à usage unique en plastique, les marques voient que les formats à usage unique composés de matières végétales produisent de grands résultats. Voilà de très bonnes nouvelles pour nos clients et pour leurs consommateurs, affirme John Pigott, PDG de Club Coffee. La demande de dosettes à espresso croît rapidement et, en tant que leader du marché, nous sommes heureux d'offrir à nos clients l'opportunité de dominer ce marché émergent avec une dosette d'origine végétale compostable. » Les marques pourront passer aux dosettes compostables compatibles avec les machines Nespresso plus tard cette année.

M. Pigott a aussi annoncé que Club Coffee est également sur la voie vers un écosystème complet de marques compostables. Les nouvelles innovations comprennent un emballage fraîcheur compostable pour les dosettes individuelles et l'introduction en 2020 d'un emballage entièrement compostable pour les plus grandes quantités de dosettes.

« Les données sont claires, déclare M. Pigott. Les consommateurs aiment les produits compostables ? surtout lorsque les pétroplastiques, que les recycleurs refusent généralement, sont leur alternative. » Environ 56 milliards de dosettes de café ont fini dans les décharges l'an dernier.

La réaction négative à l'égard des plastiques prend de l'ampleur avec la préoccupation grandissante concernant les effets sur la santé des produits chimiques utilisés dans les emballages alimentaires tels que les dosettes de café en plastique. Comme l'a souligné l'organisme Safer Made dans un récent rapport : « Maintenant que les gens prennent conscience de la pollution causée par les emballages et des impacts sur la santé, ils cherchent des emballages plus sûrs. Les marques et les détaillants doivent rendre leurs emballages plus sûrs pour les consommateurs et pour l'environnement naturel. » https://www.safermade.net/packaging-report (en anglais seulement)

Club Coffee a reçu le prix 2018 Waste Wiki Environmental Leadership Award pour son travail original dans le développement d'une dosette à usage unique compostable. Le groupe de recherche a fait l'éloge de Club Coffee pour avoir développé « une solution compostable novatrice qui optimise l'impact environnemental au meilleur coût possible. »

« Une dosette de café à usage unique conventionnelle est faite à partir de plastique, possède une doublure et elle est extrêmement difficile à recycler, explique le Dr. Calvin Lakhan, chercheur scientifique avec le plus grand projet de recherche sur les déchets au Canada, The Waste Wiki Project, de l'Université York à Toronto. Les dosettes compostables réduisent deux fois plus de carbone comparativement aux dosettes en plastique, et ce à environ 1/20 du coût. Il s'agit de l'option à privilégier tant sur le plan économique qu'environnemental. »

PürPod100 MC utilise des composants d'origine végétale incluant le couvercle, l'anneau, le café et la maille afin de créer un format qui permet aux consommateurs de sentir le café dans la dosette. En plus de la certification, il s'agit de la première dosette à usage unique approuvée par la Compost Manufacturing Alliance (CMA) qui représente les principaux composteurs américains.

« Notre réseau de propriétaires d'installations de compostage apprécie les étapes supplémentaires prises pour tester la désintégration des dosettes PürPod100 MC dans divers processus de compostage étant donné que le marc de café est une contribution précieuse pour les amendements du sol, assure Susan Thoman, directrice générale de CMA.

Club Coffee a démontré son engagement envers l'innovation et ses marques partenaires pour les aider à satisfaire aux demandes changeantes des consommateurs. Dans le cas des dosettes PürPod100 MC et des nouvelles innovations qui sont sur le point d'être lancées, les consommateurs ne seront plus forcés de jeter leurs dosettes de café une fois utilisées. Les consommateurs pourront aisément tout transformer en compost lorsqu'ils ont accès à un programme de collecte de compost ou à un système de compostage qui accepte les dosettes et les emballages certifiés compostables.

Le compostage, la décomposition biologique des aliments ou des déchets végétaux, est une manière écologiquement responsable de se débarrasser du marc de café. Les composteurs aiment le marc de café puisqu'il permet de réapprovisionner le sol en précieux nutriments par le biais du compostage. Ces innovations sont un des moyens de transiger avec les huit millions de tonnes métriques de plastiques à usage unique et autres déchets plastiques qui aboutissent dans les océans chaque année, leur prolifération croissante dans l'environnement et les risques pour la santé humaine associés aux produits chimiques utilisés dans les emballages alimentaires en plastique.

