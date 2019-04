The Smarter E Europe ? Explorez par vous-même le couplage sectoriel à la plus grande tribune d'Europe pour le secteur de l'énergie





Lancé en 2018, le pôle d'innovation The smarter E Europe, qui comprend les présentations Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power, a connu une croissance impressionnante depuis sa création. Il se tiendra pour la deuxième fois du 15 au 17 mai 2019 au Messe München et couvrira dorénavant 10 halls d'exposition, ce qui en fait le plus important événement d'Europe pour le secteur de l'énergie.

Cette croissance s'explique en grande partie par la tendance positive dans les énergies renouvelables. Depuis 2010, la proportion d'énergie produite dans le monde à partir de sources renouvelables est passée de 20 à 25 pour cent. D'ici 2030, nous prévoyons un bond jusqu'à environ 60 pour cent. En Allemagne, au premier trimestre 2019, en moyenne 45 pour cent de toute l'électricité produite provenait des renouvelables.

Ce dynamisme stimule l'innovation et façonne le secteur moderne de l'énergie. Le concept en vogue à l'heure actuelle est le couplage sectoriel ? une unification des secteurs précédemment indépendants de l'électricité, du chauffage et des transports. Par exemple, une installation photovoltaïque en Europe ? mesurant 17 mètres carrés ? peut maintenant produire suffisamment d'électricité pour faire rouler une voiture électrique sur une distance de 18 000 kilomètres par an. Il s'agit d'un simple exemple, mais il montre clairement le potentiel à portée de main.

Dans ce contexte dynamique, The smarter E Europe aborde des sujets d'actualité pour le secteur, des énergies renouvelables à la décentralisation en passant par la numérisation et le concept power-to-X ? qui consiste à convertir l'électricité en vecteurs énergétiques synthétiques comme le gaz. Ceux-ci sont devenus des facteurs de changement sur la voie d'un nouveau monde de l'énergie, en plus de l'utilisation directe des énergies renouvelables et du stockage temporaire de cette électricité dans des batteries. C'est pour cette raison que The smarter E Europe a décidé de s'associer avec Eurogas et Hydrogen Europe à partir de cette année pour travailler avec ces sociétés en faveur d'un objectif commun visant à mettre en place une Europe décarbonée.

Les organisateurs de l'événement s'attendent en 2019 à environ 1 300 exposants et plus de 50 000 visiteurs venus de 160 pays, qui auront tous le possibilité de visiter les quatre expositions avec un seul billet. Plusieurs conférences avec des intervenants du monde entier seront organisées à côté de cette offre au Centre international des congrès de Munich (ICM) les 14 et 15 mai, dont la conférence Smart Renewable Systems. Des experts parleront des opportunités et défis présentés par le marché de l'énergie de demain.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site https://www.thesmartere.de/en/home.html

