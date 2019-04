Lors du salon bauma 2019, XCMG construit un avenir meilleur grâce à ses équipements et solutions intelligents





MUNICH, 25 avril 2019 /CNW/ - XCMG a achevé avec succès sa participation au salon bauma 2019 à Munich, en Allemagne, en mettant l'accent sur les nouvelles technologies, les produits de pointe, les solutions de construction complètes et les réalisations en matière de fabrication intelligente lors du plus grand salon professionnel de la construction au monde.

Vous pouvez découvrir le communiqué de presse interactif multicanaux en cliquant sur : https://www.multivu.com/players/English/8533151-xcmg-construction-machinery-bauma-2019/

L'entreprise a mené les activités suivantes :

Elle a organisé une cérémonie d'ouverture.

Elle a livré un lot de grues sur roues pour terrains accidentés à l'entreprise russe NITEK et pris une commande supplémentaire de grues XCA100E, qui illustrent le plus haut niveau des grues chinoises, auprès de Josef Buller GmbH en Allemagne.

Elle a annoncé que l'exportation en vrac des équipements de XCMG vers l' Europe témoignait des atouts de XCMG sur le marché des engins de construction haut de gamme.

témoignait des atouts de XCMG sur le marché des engins de construction haut de gamme. Elle a remis le prix des « Meilleurs partenaires en Europe » à l'entreprise polonaise de XCMG.

« Les engins de chantier représentent une industrie mondiale. Le marché chinois n'attire pas seulement les meilleurs fabricants internationaux, mais développe également d'excellentes marques chinoises pour former une chaîne industrielle complète. En entrant en concurrence avec les meilleures entreprises du monde entier, les marques chinoises insufflent également une vie nouvelle, créative et énergique pour parvenir à un développement plus rapide et meilleur », a déclaré Wang Min, président du Conseil et chef de la direction de XCMG, à l'occasion de la conférence sur les marques chinoises d'engins de chantier organisée dans le cadre de bauma 2019.

Des produits innovants, intelligents et fiables

Lors du salon bauma 2019, XCMG a lancé ses modèles XCA60E et XCA130_E, les premières grues tout-terrain « Intelligent+ » au monde, la grue sur camion personnalisée XCT25L5_E, la pelle hydraulique polyvalente XE210E, les chargeuses intelligentes de nouvelle génération XCA938E et XC958E, la niveleuse de terrain novatrice GR1605, le rouleau compresseur hautement performant XS123, les appareils de forage rotatif de la série E, ainsi que de nouvelles plateformes élévatrices à ciseaux, spécialement mises au point pour le marché européen.

Les technologies innovantes de XCMG lui ont permis d'améliorer ses machines pour s'adapter aux environnements extrêmes. En s'appuyant sur sa norme d'excellence « avancée et tolérable », XCMG crée une légende industrielle autour du développement de la fabrication intelligente. Parmi les dernières réalisations, il convient de mentionner la base de fabrication intelligente pour les chargeuses de gros tonnage qui peuvent effectuer le découpage des matières premières, le soudage structurel, l'acheminement, le revêtement et l'assemblage.

XCMG a fait sa première apparition sur le salon bauma en 1992 en tant que seul représentant de l'industrie chinoise des engins de chantier. 27 ans plus tard, XCMG est devenu le sixième fabricant mondial et est numéro un en Chine depuis 30 ans.

En 2018, XCMG a réalisé un chiffre d'affaires issu de l'exploitation de plus de 100 milliards RMB (14,91 milliards de dollars US), alors que ses exportations totalisent 1,28 milliard de dollars US. XCMG a atteint une part de marché de 97 % dans les pays qui composent l'initiative « Une ceinture, une route », en décrochant de plus en plus de clients grâce à ses produits et ses services de grande qualité.

SOURCE XCMG

Communiqué envoyé le 25 avril 2019 à 08:29 et diffusé par :