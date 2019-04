Kavalan remporte les prix « d'achèvement suprême » lors des premières compétitions de 2019





TAIPEI, Taiwan, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Kavalan Distillery a obtenu, parmi les premiers prix de l'année, des médailles d'« Or » pour Kavalan Gin et Distillery Select, un produit d'entrée de gamme, deux nouveaux spiritueux lancés l'année dernière.

San Francisco World Spirits Competition (SFWSC)

Le Vinho Barrique Cask Strength, vendu uniquement sous le nom de série « Cask Strength » aux États-Unis et sous le nom de série « Solist »* dans le reste du monde, a été récompensé par la médaille « Platine » de la SFWSC. Cette médaille est décernée uniquement aux spiritueux ayant remporté une médaille « Double or » lors de trois compétitions consécutives.

Un représentant du SFWSC a déclaré à propos de la médaille de platine : « Cela signifie que votre spiritueux a atteint l'achèvement suprême dans sa catégorie ! »

Platine :

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Double or :

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Or :

Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Malt Maniacs Awards (MMA)

Kavalan a été nommé gagnant, lors les prix MMA, dans chaque catégorie éligible du programme. Les juges ont distingué deux Kavalans pour ensuite les reconnaître en tant que « gagnants distingués » du MMA, le Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask et le Kavalan Port Cask.

Le juge américain des MMA, Tim Puett, a déclaré que le Solist* Sherry Cask de Kavalan est « du sherry de la vieille école et il a le goût des vieux whiskys de Speyside ».

Olivier Humbrecht, de France, a dit que c'était un « sherry doux et sombre. Avec une rondeur équilibrée. Un grand vieux raffiné. Fabuleux. »

Krishna Nukala, d'Inde, a déclaré qu'il était « classique, riche et complexe au nez... extrêmement doux et épais... avec une note brillamment douce et de sherry qui n'en finit pas à la fin ».

Patrick Brossard, organisateur du MMA, a déclaré : « Kavalan a gagné à nouveau, comme lors les éditions précédentes, même si nous avons eu quelques changements dans les juges. Cela met en évidence l'excellente qualité de leurs spiritueux Solist* single cask. »

Gagnants distingués

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Catégorie très haut de gamme

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Catégorie haut de gamme

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

World Gin Awards (WGA)

Or :

Kavalan Gin

*La série « Solist » * primée de Kavalan est vendue sous le nom de série « Cask Strength » sur le marché américain uniquement pour des raisons de marque.

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan Distillery, située dans le comté de Yilan à Taiwan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, tire les eaux de fonte de la montagne enneigée et se trouve agrémenté par la brise fraîche de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Prenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits, disponibles dans plus de 70 pays, nous ont valu un palmarès comptant plus de 320 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Veuillez visiter : www.kavalanwhisky.com

Contact pour les médias :

Kellie Du

886-3922-9000 extension 7165

kellie@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/876335/Kavalan_Distillery_Awards.jpg

