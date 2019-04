Nordson EFD présente un livre blanc sur la dépose de fluide avec contact vs la dépose par jetting





Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ : NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, a le plaisir de présenter son livre blanc Contact vs. Jet Dispensing, qui compare la dépose avec contact à la dépose sans contact par jetting.

Alors que les produits continuent à se miniaturiser, Nordson EFD a développé de nouvelles solutions pour répondre à ce besoin croissant d'appliquer des micro-dépôts précis et répétables de fluides d'assemblage dans les processus de production du monde entier.

"Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés les fabricants lorsque leur procédé nécessite de coller de minuscules substrats et composants ensemble", a déclaré Peter Langer, Business Unit Director des Valves chez Nordson EFD. "Les exigences en matière de tolérance de dépôt sont considérables. Et il y a un certain nombre de variables à prendre en compte pour choisir la bonne méthode de dosage."

Ce livre blanc aide les fabricants à comprendre la différence entre deux des méthodes de dosage les plus courantes. La dépose avec contact par exemple, permet aux utilisateurs d'appliquer des quantités extrêmement infimes de fluide de façon constante. Les compromis sont le ralentissement des cadences et l'endommagement possible des pièces en raison de la nécessité de déplacer l'axe Z d'un système automatisé.

La dépose par jetting a l'avantage d'une micro-dépose très précise et répétable à des vitesses allant jusqu'à 1000 Hz en continu. Le jetting respecte également des tolérances de dépôt exactes aussi faibles que +/- 1%. Parmi les inconvénients, mentionnons le fait que certains fluides, comme ceux qui sont chargés de particules très abrasives, ne peuvent être projetés efficacement.

Faire appel à un spécialiste qualifié du dosage de fluides au début du processus de sélection d'un système dosage peut éviter de nombreux problèmes qui pourraient survenir ultérieurement dans la production.

