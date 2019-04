La Foire China Yiwu Imported Commodities Fair 2019 ouvrira ses portes en mai





Le China Yiwu Imported Commodities Fair 2019, la plateforme professionnelle pour l'entrée en Chine de petites marchandises internationales, ouvrira ses portes du 23 au 26 mai 2019 au Yiwu International Expo Center dans la ville chinoise de Yiwu, paradis des petites marchandises.

La Foire de cette année couvrira une surface d'exposition de plus de 50 000 mètres carrés, proposant 2 000 stands aux normes internationales dans 4 zones d'exposition, à savoir le pavillon Asie I, pavillon Asie II, pavillon européen et pavillon Amérique - Australie - Afrique et commerce transfrontalier.

Les produits importés qui seront exposés comprendront des articles ménagers, des fournitures pour la maternité et les enfants, des produits de beauté et de soins personnels, de l'artisanat, des appareils ménagers, des aliments et des boissons, des articles de santé et de nutrition, des accessoires de mode, des jouets créatifs, de la papeterie, des produits sportifs et des vêtements et accessoires. La Foire devrait attirer plus de 1 500 entreprises et organisations de plus de 100 pays et régions à travers le monde. Le nombre de visiteurs et d'acheteurs dépassera les 120 000.

Le Import Commodities Procurement (Yiwu) Summit, l'une des principales activités de la foire, réunira les principaux détaillants, dont Walmart, Carrefour, Lianhua Supermarket, HNA Retailing et China Resources pour passer des commandes sur place.

D'autres activités incluront la UCLG ASPAC Executive Bureau Conference 2019, le "Belt and Road" International Urban Economic and Trade Cooperation (Yiwu) Dialogue, la China Import E-Commerce Supply-Chain Conference, ainsi que la Semaine de la culture espagnole, le lancement de nouveaux produits à l'étranger, des expositions culturelles mondiales, le carnaval alimentaire ainsi que la dégustation de vins rouges importés.

La China Yiwu Imported Commodities Fair a vu le jour en 2012 en tant que plate-forme professionnelle pour l'introduction de biens de consommation étrangers en Chine. En 2015, faisant écho à l'initiative nationale "Belt and Road Initiative" et s'efforçant de faire avancer la construction du chemin de fer Yiwu-Xinjiang-Europe et du port Yiwu-Ningbo-Zhoushan, la Foire a été élevée en termes de niveau et d'échelle et a commencé à être coparrainée par la Chambre internationale de commerce de Chine et la Fédération des entreprises chinoises. En juin 2016, China Yiwu Imported Commodities Fair a été certifiée par l'UFI, devenant ainsi la première du genre en Chine à obtenir cette certification. Aujourd'hui, la Foire est devenue l'une des plateformes de premier choix pour les marques de biens de consommation étrangers qui entrent en Chine.

La pré-inscription pour les exposants et les acheteurs, y compris les sociétés de commerce de marchandises importées, les supermarchés et les plateformes de commerce électronique transfrontalier, est encore ouverte sur : http://www.importfair.cn/en/pre-reg/

