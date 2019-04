La Banque CIBC élimine les frais de transfert aux entreprises pour l'envoi de fonds à l'étranger





La plateforme novatrice Virement de fonds mondial facilite et accélère les activités commerciales dans plus de 75 pays

TORONTO, le 25 avril 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) élimine les frais aux entreprises pour l'envoi de fonds à l'étranger, ce qui lui procure un avantage concurrentiel en facilitant et en accélérant les échanges commerciaux dans plus de 75 pays. Les virements effectués à partir de la plateforme novatrice de la Banque CIBC Virement de fonds mondial (VMF) parviendront aux bénéficiaires en un jour ouvrable dans la plupart des pays. Les virements peuvent également être envoyés de l'appareil mobile du client.

« Nous vivons dans un monde connecté où les affaires sont de plus en plus mondiales, et où la réussite repose sur la vitesse et l'efficacité, a expliqué Andrew Turnbull, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises, Banque CIBC. En permettant aux entreprises d'économiser temps et argent pour les paiements internationaux, nous les aidons à réaliser leurs ambitions sur le marché mondial. »

Le service Virements de fonds mondial CIBC - le premier service offert par une banque canadienne qui élimine les frais de virement aux entreprises - est né du succès qu'a connu la plateforme lancée en 2015 pour les clients personnels qui offre une solution de rechange plus rapide et plus accessible aux paiements par câble. Désormais, les entreprises peuvent gérer de façon efficace leurs besoins opérationnels de tous les jours, notamment les paiements aux fournisseurs, le service de paie à l'étranger, les investissements internationaux et la gestion des entités internationales.

« Que nos clients soient une entreprise en démarrage visant l'étranger ou une entreprise établie ayant des engagements internationaux, nous voulons faciliter et accélérer leurs activités commerciales partout dans le monde », a affirmé M. Turnbull.

Les entreprises qui possèdent un compte ou une marge de crédit en dollars canadiens ou américains à la Banque CIBC peuvent ouvrir dès maintenant une session Services bancaires CIBC, utiliser notre appli mobile ou visiter un centre bancaire CIBC pour ajouter un bénéficiaire et effectuer un virement à des taux de change concurrentiels. Cela réduit grandement le temps alloué aux tâches administratives liées au processus de paiement par câble traditionnel.

Le marché des paiements transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises du Canada représente 146 milliards de dollars

La Banque mondiale estime que le marché canadien des paiements transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises est évalué à 109 milliards de dollars américains (146 G$ CA), ce qui souligne la nécessité pour les entreprises d'envoyer de l'argent à l'étranger de façon rapide, sécuritaire et pratique.

« Notre plateforme de premier plan qui répond aux besoins des Canadiens est déterminante pour les entreprises qui envoient des fonds à l'étranger. C'est un outil supplémentaire pour les propriétaires d'entreprise en quête de croissance et de concurrence », a expliqué Vineet Malhotra, directeur général et chef, Groupe Solutions de rechange et Groupe Solutions Détail, Marchés des capitaux CIBC. « Le déploiement de notre plateforme VMF vise les équipes interconnectées au sein de notre banque qui oeuvrent à l'élaboration de solutions novatrices pour nos clients », a ajouté M. Malhotra.

Voici quelques-unes des caractéristiques du service Virement de fonds mondial CIBC :

Aucuns frais de virement initiaux

La plupart des virements seront reçus par leur destinataire dans un délai d'un jour ouvrable

Aucun abonnement ni aucune inscription nécessaire pour accéder au service - les clients CIBC sont admissibles automatiquement

Limite quotidienne de 15 000 $ pour les virements

Enregistrement des renseignements sur le destinataire pour faciliter les virements futurs

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs et d'exécution en placement, des services de financement d'entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Visitez le site www.cibccm.com pour obtenir plus de renseignements sur la Banque CIBC et Marchés des capitaux CIBC. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Personne-ressource pour les médias : Jessica Steinberg, jessica.steinberg@cibc.com, 416 542-9209

