TE Connectivity annonce les connecteurs de carte Sliver conformes SFF-TA-1002

Ces connecteurs de pointe sont compatibles 56G PAM-4 avec une feuille de route vers 112G PAM-4

HARRISBURG, Pennsylvanie, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), leader mondial de la connectivité et des capteurs, annonce aujourd'hui que ses nouveaux connecteurs de carte Sliver ont été adoptés comme modèle de connecteur standard pour la spécification SFF-TA-1002 du Small Form Factor Technology Work Group de la SNIA (Storage Networking Industry Association) et sont les connecteurs de carte les plus performants de cette norme. Les connecteurs conformes SFF-TA-1002 leaders de l'industrie de TE sont des connecteurs agnostiques multivoies, utiles pour les concepteurs souhaitant prendre en charge les vitesses élevées et la densité du silicium de nouvelle génération. Les connecteurs d'alimentation du nouveau portefeuille de cartes Sliver de TE permettent d'offrir une puissance élevée aux cartes riser et aux accélérateurs matériels. Ils réduisent le besoin de câbles pour alimenter les cartes riser, augmentant le débit d'air à travers le boîtier et facilitant la conception.

Le brochage SFF-TA-1002 prend en charge les normes EDSFF, PCIe, OCP NIC et autres. Les fonctions du connecteur conforme SFF-TA-1002 de TE fusionnent le brochage et la vitesse des technologies fragmentées, facilitant la conception ainsi que les sources d'approvisionnement multiples. Les connecteurs Sliver pour SFF-TA-1002 offrent des vitesses élevées via PCIe Gen 5, avec une feuille de route vers la norme 112G. Le pas dense de 0,6 mm du connecteur prend également en charge les voies de comptage PCIe en silicium de nouvelle génération, alors que les produits actuellement sur le marché commencent à atteindre leurs limites avec ces voies de comptage.

« Les connecteurs de carte Sliver de TE pour SFF-TA-1002 offrent les meilleures performances du secteur en offrant la norme 28G NRZ/56G PAM-4 avec une feuille de route vers le 56G NRZ/112G PAM-4 », a déclaré Lucas Benson, chef de produit chez TE Connectivity. « Nous sommes fiers que nos nouveaux connecteurs de carte aient été choisis pour servir de base à la norme du protocole SFF-TA-1002. »

