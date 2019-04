Nominations à la Ville de Montréal - Sidney Ribaux nommé directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience





MONTRÉAL, le 25 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, est fière d'annoncer la nomination de M. Sidney Ribaux comme directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) de la Ville de Montréal.

« La Ville de Montréal a pris un engagement ferme envers la transition écologique et la résilience. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accueillir Sidney Ribaux dans ce poste hautement stratégique. Monsieur Ribaux, dont la réputation dans le milieu environnemental n'est plus à faire, aura notamment pour mandat de générer de l'engouement, de l'adhésion et des actions concrètes et significatives dans le but de concrétiser un virage écologique notable pour notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de grandes ambitions pour le virage écologique de la Ville de Montréal que j'entreprends ce nouveau chapitre professionnel. Mon parcours des dernières décennies témoigne d'un réel engagement dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques, la mobilité durable et les transitions énergétique et agro-alimentaire. J'ai à coeur l'avenir de notre métropole et je compte déployer tous les efforts nécessaires dans le cadre de mes nouvelles fonctions », a ajouté le nouveau directeur du BTER, Sidney Ribaux.

Sidney Ribaux, un leader québécois en matière d'environnement et de développement durable

Sidney Ribaux a cofondé Équiterre en 1993, puis présidé son conseil d'administration jusqu'en 1998. Ensuite, comme directeur général, il a participé à l'élaboration, la mise en oeuvre et au financement de l'ensemble des stratégies et projets de l'organisme, dans les domaines du commerce équitable, de l'agriculture locale et biologique, de l'énergie, de la mobilité, des changements climatiques, de la consommation responsable et du bâtiment durable.

Fellow d'Ashoka (2007) et récipiendaire du premier Prix canadien de l'innovation environnementale remis par la Société géographique royale du Canada (2009), M. Ribaux a présidé depuis 2011 la Maison du développement durable, l'un des édifices les plus écologiques au Canada et un véritable carrefour de rencontres en développement durable. Il a également contribué aux efforts de coalitions citoyennes pour le financement du transport en commun, la ratification du protocole de Kyoto par le Canada et l'agriculture écologique.

