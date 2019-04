WSP annonce les détails concernant ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 et son assemblée annuelle des actionnaires





MONTRÉAL, 25 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société") dévoilera les résultats du premier trimestre de l'exercice 2019 le mardi 14 mai 2019 et tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 15 mai 2019.



RÉSULATS DU 1ER TRIMESTRE DE 2019

La Société annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2019 le 14 mai 2019. Une conférence téléphonique aura lieu le même jour à 16 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-427-2309 ou le 1-866-521-4907 (sans frais).

Une présentation des résultatsdu premier trimestre de l'exercice 2019 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com, section Investisseurs, sous le répertoire Présentations et événements.

La conférence téléphonique et la présentation seront diffusées en direct via Internet et archivées dans la section Investisseurs du site Web de WSP.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra au Holiday Inn & Suites, salle Stanley A, situé au 1390, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), le 15 mai 2019, à 10 heures (heure de l'Est). Les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement pourront assister en direct à la webdiffusion audio de l'assemblée en se rendant sur le site Web de la Société, www.wsp.com, section Investisseurs.

L'information relative à l'assemblée annuelle est disponible sur le site Web de la Société, www.wsp.com, section Investisseurs.

À PROPOS DE WSP

WSP est l'une des plus grandes entreprises de services professionnels au monde. Nous sommes engagés envers nos communautés locales et nous nous distinguons par notre savoir collectif international. Nous sommes des experts techniques et des conseillers stratégiques regroupant des ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes de la conception, de la gestion de programme et de projets de construction. Nous concevons des solutions durables pour de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources, ainsi qu'industrie. Nous offrons, en outre, des services-conseils stratégiques. Avec environ 48 000 employés de talent travaillant dans des bureaux situés à travers le monde, nous concevons des projets qui accompagneront la croissance des sociétés pour les générations à venir. wsp.com

RENSEIGNEMENTS

Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

Groupe WSP Global Inc.

Tél: (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com

